Alba Muñoz, expareja de Kiko Rivera, recuerda cómo fue el cantante en su relación: "Sigue juntándose con gente que no es buena"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en uno de los temas centrales en el mundo de la prensa rosa. El hijo de Isabel Pantoja y su mujer han decidido poner fin a su matrimonio después de años de relación. Muchos de sus familiares ya se han pronunciado sobre la inesperada ruptura, como puede ser su prima Anabel Pantoja y uno de sus amigos.

Ahora una de las ex de Kiko ha decidido dar un paso adelante y hablar sobre la noticia. Alba Muñoz ha vuelto a dar declaraciones sobre su él en 'TardeAR'. En su primera aparición, la expareja de Kiko Rivera ya comentaba cómo se comportaba el DJ en su relación.

Muñoz ha revelado ahora que Kiko intentó hablarla cuando todavía estaba junto a Irene Rosales. Alba ha recordado que cuando se separó de Antonio Tejado, Kiko se habría puesto en contacto con ella sin éxito: "Yo me separo de Antonio hace 13 años y recibo una solicitud de Facebook".

Alba no se quedó quita aquel día y decidió no aceptar la solicitud del DJ. "Se lo comento a Antonio, se ve que él llama a Kiko y esa solicitud desaparece", ha detallado Muñoz. Según lo que ha contado la ex, la respuesta de Kiko a Antonio habría sido que "las redes sociales se las lleva su representante".

Años después, Kiko lo habría vuelto a intentar, pero esta vez con una llamada telefónica. "Hubo una llamada que sucede hace 3 años y medio. Rafa Mora me dice que su 'compadre' le va a llamar. Yo le devolví la llamada, él no me lo coge... y vi que me había bloqueado de WhatsApp", ha comentado Alba en el plató.