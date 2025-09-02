Alberto Samperio 02 SEP 2025 - 15:02h.

La hija de Terelu Campos se ha sentido molesta de que José María criticase la entrevista que le hizo a su madre por su cumpleaños

El zasca de José María Almoguera a su tía Terelu Campos: "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo"

Alejandra Rubio ha respondido al último dardo que le ha enviado su primo José María Almoguera desde el plató de 'TardeAR'. La familia Campos continúa con una "guerra fría" que lejos de calmarse está más viva que nunca. El hijo de Carmen Borrego criticaba la entrevista que Rubio le hizo a su madre por el día de su cumpleaños.

A José María la manera en la que Alejandra le hacía las preguntas a su madre no era la más adecuada: "Lo ha hecho muy profesional pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo hubiese ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y de afecto".

Unos minutos después, el hijo de Borrego cargaba contra su tía Terelu Campos: "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo. La primera persona que habló del conflicto con mi madre y mío fue Terelu en '¡De viernes!" Y ahí no quedaron las explicaciones, porque Carmen entraba por llamada telefónica para ponerse de parte de su hijo.

En 'Vamos a ver', Alejandra ha podido hablar sobre estas declaraciones que han dado su primo y su tía. Rubio se ha sentido molesta con Almoguera y ha confesado que no entiende que haya dicho que no estaba cariñosa con Terelu: "Cuando quiera una lección ya sé a quién llamar. Siento mucho no haber estado a la altura de sus expectativas, hice lo mejor que pude".

La mujer de Carlo Costanzia ha asegurado que la entrevista fue como una oportunidad, mas allá de que la entrevistada fuese su madre: "Quería salir un poco de mi rol como colaboradora". Tras esto, ha recordado que en la entrevista de 'Fiesta' no mencionó en ningún momento a Carmen Borrego ni a su primo.

Además, ha defendido a su madre frente a la pulla que le ha hecho José María: "Mi madre se quiso posicionar al lado de su hermana pensando que era lo mejor". Por último, ha confesado que ella "no quiere peleas, ni movidas", sino que quiere estar al margen de todas estas disputas: "Vivo en paz y en armonía. Se me intenta buscar a mí en algo que no voy a entrar".