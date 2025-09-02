Pepe del Real saca a la luz una nueva y supuesta traición de Kiko Rivera a Irene Rosales

Kiko Rivera regresa al domicilio familiar: el motivo

Compartir







La separación de Irene Rosales y Kiko Rivera ha destapado varias supuestas traiciones del DJ a su expareja. Pepe del Real ha desvelado una que hasta ahora desconocíamos y que habría tenido lugar en el año 2018 en Punta Cana, cuando ya estaba casado con Irene.

La presunta traición habría ocurrido en un hotel de Punta Cana, según Pepe del Real. Kiko Rivera acudió a un festival de DJs que se celebraba en el hotel Continental y habría sido allí donde conoció a la chica. “En ese momento se encapricha de una joven de origen marroquí que vivía en París”, afirma el colaborador.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales responde a si podría haber una puerta abierta a la reconciliación con Kiko Rivera

Al parecer, el hijo de Isabel Pantoja no se escondía y varias personas le habrían visto en actitud cariñosa con esta mujer. “Se pasea por todo el hotel comiéndole la boca, abrazándola y quitándose el anillo de casado. Me cuentan que no se cortaba ni un pelo”, ha revelado el colaborador.

Un confidente reveló en 'Fiesta' que Kiko Rivera podría haber tenido una relación secreta durante años. Aseguró que conoció a esta mujer en el año 2018 en Nueva York y que allí "comenzaron una relación que ha durado años". También contó que llevaban una relación normal, como dos enamorados, que han quedado varias veces y que también mantenían el contacto de forma online. "A él ella le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira", añadió el confidente.

Saúl Ortiz dio más detalles sobre la relación de Kiko con esta chica: "Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira, y le daba igual que le viésemos. Los que estábamos allí hicimos una especie de pacto de silencio para mantenerle el secreto a Kiko. Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era me contestó que no lo podía evitar".