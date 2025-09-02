Carme Chaparro reaparece y actualiza su estado de salud

Rocío Molina 02 SEP 2025 - 14:12h.

La presentadora y periodista ha contado cómo se encuentra tras parar hace seis meses por un problema de salud

Carme Chaparro emite un comunicado sobre su estado: "He parado para tratarme"

Carme Chaparro ha reaparecido y actualizado su estado de salud tras no hacer mención hasta ahora al comunicado que compartió hace seis meses en el que decía que paraba para tratarse por un problema de salud. Aunque la conocida presentadora de 'Informativos Telecinco' ha reconocido que este verano ha sido diferente, sí que ha indicado que va llegando ya "al final del proceso".

La escritora de novelas de éxito como 'Castigo', 'Delito' o 'No soy tu monstruo' está de vuelta y ha mostrado cómo está a través de su perfil oficial de Instagram con una fotografía en la que refleja su realidad. La periodista, que ha estado este verano tirando de carrete e instantáneas antiguas, ha hecho una actualización de su estado de salud tras indicar hace unos meses que iba a hacer un parón de todo para tratarse.

Carme Chaparro es consciente de que sus seguidores han estado en todo momento muy pendientes de su evolución y de sus publicaciones. Y a ellos se ha dirigido ahora con una imagen y unas importantes palabras. "Un poco ausente de por aquí. La medicación. Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara). Ya estamos llegando al final del proceso", ha reconocido.

Aunque hay algo que la impulsa y la anima en unas "vacaciones diferentes", la conocida presentadora de Informativos Telecinco ha destacado que no está siendo un camino fácil, pero se mantiene muy positiva. "Espero poder contaros más cosas y buenas pronto. Confío en los médicos".

Su post ha terminado haciendo un alegato de algo que es verdaderamente importante y de lo que es una consciente cuando pasa por una enfermedad o un familiar o amigo. "Tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación", ha incidido antes de contar otra novedad en su vida y que está siendo fundamental para ella.

Ahora, Carme Chaparro tiene un motivo más que le da fuerza y que ha aprovechado también para comunicar una buena noticia. "Una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en 'Venganza'. A partir del 17 de septiembre. No volverás a ver la tele como antes", ha advertido en esta nueva reaparición pública.