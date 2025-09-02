TardeAR Madrid, 02 SEP 2025 - 18:47h.

'Tardear' ha podido hablar en exclusiva con Amador Mohedano: No te lo pierdas

Amador Mohedano, enfadado con una reportera al preguntarle por su salud: "Ve a darte un bañito a la playa, anda"

Amador Mohedano no está en su mejor momento. Este verano ha sufrido un duro golpe al ser ingresado en un hospital debido a su complicado estado de salud. Pero el hermano de Rocío Jurado va mejorando poco a poco. Así lo ha hecho saber a 'Tardear', con unas declaraciones que ha compartido en directo la periodista Leticia Requejo.

"Todavía estoy flojo pero recuperándome", asegura en conversación telefónica. En redes sociales ha sido evidente su cambio físico. Una imagen demuestra cómo Amador Mohedano ha perdido una gran cantidad de peso en tan solo dos meses, algo que fue analizado por los colaboradores de 'Fiesta'. El público se ha mantenido en vilo por su salud, aunque aclara que se está dejando "cuidar" por los profesionales que le tratan.

Lo que parece que no mejora, según pudimos ver en el programa 'Vamos a ver', es su sentido del humor. El hermano de 'La más grande' tuvo un encontronazo con una periodista que se interesaba por saber cómo está. Sin embargo, ahora Requejo acalara cómo se encuentra en base a varias llamadas que lleva manteniendo con él desde hace semanas.

Sobre su familia: "Está siendo clave su apoyo"

"A día de hoy me asegura que va poco a poco y que su único objetivo es hacer la prueba que tiene pendiente y ver qué resultados le dan. Quiere estar tranquilo", relata la colaboradora del programa de Telecinco. Además, le dice que está siendo fundamental el "apoyo de su familia" y de su entorno "más cercano". "Sabemos lo que le pasa pero le corresponde a él decirlo", apostila Leticia Rquejo.

Parece ser que el apetito lo ha vuelto a recuperar pese a los días en los que ha estado "muy tocado". Marta López, colaboradora de 'Tardear', también ha podido hablar con él. "Me cantaba y todo", decía con una sonrisa.