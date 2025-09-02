Alberto Samperio 02 SEP 2025 - 18:58h.

Jeimy Báez ha dado a luz a su primer bebé con el esgrimista Yulen Pereira. La exconcursante de 'GH DÚO' ha tenido un parto muy largo y bastante doloroso después de pasar más de 24 horas con contracciones. El bebé ha nacido en la madrugada de este martes 2 de septiembre.

'TardeAR' daba la noticia al principio del programa y los colaboradores del programa compartían todos los detalles sobre el nacimiento del bebé. Requejo informaba de que el bebé sería un varón y explicaba que Yulen Pereira todavía no había aparecido por el hospital. Marisa Martín Blázquez sorprendía diciendo que tendría la entrada prohibida para ver a su hijo.

Sin embargo, la información ha sido desmentida por parte de uno de los periodistas del programa. El reportero ha podido grabar las imágenes en exclusiva del esgrimista entrando al hospital para conocer a su hijo. "Se confirma la información que os he dado antes. Yulen Pereira está dentro del hospital", ha revelado Marc Leirado.

"Lo hemos visto un poco serio. Estaba acompañado por un amigo esperando en una salita de espera, no habían subido a planta. Hace escasos minutos ha subido a la habitación para conocer a esa criatura. También lo hemos visto un buen rato en el comedor", ha asegurado el reportero.

Leticia Requejo ha recibido más información de última hora, y es que al parecer la madre del bebé habría tomado una decisión importante en torno al esgrimista. La joven dominicana habría cambiado de opinión respecto a Yulen. "Es cierto que por parte ahora mismo de Jeimy hay un cambio de actitud y va a poner de su parte para que Yulen al final conozca a la criatura y si el día de mañana quieren tener una relación, que la haya".