Leticia Requejo ha dado todos los detalles del parto de Jeimy Báez en el Hospital de Reus, Tarragona

Jeimy Báez comparte los primeros detalles de la habitación de su bebé con Yulen Pereira

La ex de Carlo Costanzia está de celebración porque acaba de dar a luz a su primer hijo. El nacimiento del bebé ha sido en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, en Tarragona. Tras un embarazo tormentoso por toda la polémica que ha habido en torno a Yulen Pereira, el padre del recién nacido, Jeimy Báez ha tenido un parto bastante largo.

Según el reportero de 'TardeAR', la madre habría ingresado en el hospital el pasado domingo y hasta la madrugada de este martes no habría dado a luz. La joven dominicana ahora se encuentra descansando todavía en el lugar junto con su bebé hasta recuperarse por completo.

Respecto al padre, el periodista ha informado de que el esgrimista podría estar en el interior del recinto viendo a su hijo: "No lo hemos visto ni entrar ni salir. Las informaciones apuntan a que él ya estaría dentro conociendo al bebé".

El sexo del bebé y la situación con Yulen Pereira

Leticia Requejo ha adelantado varias informaciones que le han enviado a su teléfono móvil. En primer lugar, la colaboradora de 'TardeAR' ha desvelado el sexo del bebé. El hijo de la joven dominicana y del esgrimista sería un varón.

Tras esto, la periodista ha revelado el papel que estaría jugando Yulen Pereira en estos momentos. La comunicación entre los padres no estaría siendo muy fluida a pesar de haber sido padres. "Se entera por otras fuentes del ingreso de Jeimy en el hospital... Todavía no ha podido conocer a su hijo", ha aclarado Leticia.

Requejo ha hablado con la madre de Jeimy y según la nueva abuela, Yulen no habría aparecido porque "ni está, ni se le espera". Marisa Martín Blázquez ha corroborado la información de su compañera porque según ella, la familia de Jeimy le habría prohibido la entrada al hospital.