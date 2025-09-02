Lorena Romera 02 SEP 2025 - 11:54h.

El círculo más íntimo del exconcursante de 'Supervivientes' confirma el "romance secreto" con este cantante

Laura Cuevas siembra la duda sobre la relación de Álex Adrover y Joshua Velázquez

Han pillado a Joshua Velázquez en actitud cariñosa con un famoso cantante de nuestro panorama musical. A juzgar por las fotos que ya corren como la espuma por las redes sociales, el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' estaría muy ilusionado con este romance. Aunque todavía no ha confirmado su relación, sí que presume de su buena química por las calles de Madrid.

Ha sido Javi de Hoyos quien ha dado la exclusiva de este "romance secreto" y quien ha sacado a la luz las imágenes que confirmarían que están comenzando algo juntos. Y es que en las fotografías se les puede ver caminando por Madrid, "muy agarraditos" y a gusto, ajenos a que les están fotografiando.

Además, el creador de contenido ha podido hablar con gente de su círculo íntimo, que le han confirmado que "aunque no son pareja, sí tienen un romance y se están conociendo". Pero, ¿quién es el cantante en cuestión con el que Joshua Velázquez estaría ilusionado?

Joshua Velázquez, ilusionado con un reconocido cantante

Hablamos de Alberto Jiménez, de Miss Caffeina, un grupo rock indie alternativo de Madrid, que se formó en 2006. Con casi medio millón de oyentes mensuales en Spotify, la banda prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, su sexto disco de estudio, Buena Suerte, para el próximo 17 de octubre.

Mientras tanto, el intérprete del grupo disfruta de su tiempo libre junto a Joshua Velázquez. Mientras el exconcursante de 'Supervivientes' le coge del hombro, el cantante la agarra de la cintura, con mucha complicidad. Unas fotos en las que la pareja desprende mucha química y que han bastado para revolucionar a los seguidores del diseñador.

Además, ambos se siguen en Instagram, lo que confirma que no se trata de un encuentro puntual. Otro detalle que da pistas sobre el punto en el que se encuentra la pareja es que Laura Cuevas, que se hizo muy amiga de Joshua Velázquez durante su participación en 'Supervivientes' y su vínculo ha continuado más allá del reality, ha dado 'me gusta' a la publicación de Javi de Hoyos, con las fotos en las que se confirma este "romance romance" secreto con el cantante de Miss Caffeina.