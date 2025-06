Ana Carrillo 09 JUN 2025 - 16:46h.

Joshua Velázquez ha arremetido contra el marido de Patry Montero después de escucharle decir que se siente decepcionado con él

Joshua Velázquez dijo hace unos días a través de sus redes sociales que el compañero de 'Supervivientes 2025' que más le había decepcionado era Álex Adrover. No quiso dar muchos detalles, pero sí que contó que se había enterado de "cosas" que no le habían gustado: "Me vendía una cara por un lado y por detrás me decía otras cosas".

Ahora ha sido Álex Adrover el que ha comentado que el compañero que más le ha decepcionado ha sido el canario: "Joshua ha sido una persona con la que empecé durmiendo. Estuve dos meses y medio durmiendo con él y luego se truncó un poco nuestra relación por ciertas cosas que se fueron diciendo sobre mí a las espaldas que yo había dicho de él cuando yo soy una persona que no comenta nada a las espaldas y él lo sabía".

"Yo llevaba un mes y medio durmiendo con él y si yo hubiera dicho cosas por las espaldas él las sabría", ha añadido Álex en el vídeo que ha grabado con el equipo de 'Supervivientes', que lo ha compartido en la red social del programa. Al verlo, Joshua ha comentado en la publicación: "Mejor me voy a callar, porque como hable…"; pero no ha cumplido con sus palabras porque ha estallado minutos después en sus stories.

"Yo no quería hablar de este tema, lo llevo esquivando toda la tarde, pero si hay que hablarlo, se habla", ha comenzado diciendo el diseñador, que lamenta haber recibido mensajes en Instagram de personas criticándole por decir que el marido de Patry Montero le ha decepcionado: "Él ha sido mi compañero y he convivido con él: ¿tendré yo derecho de comentar y opinar lo que crea conveniente de mis compañeros con los que he estado en un reality?".

"Y ahora llego a casa y veo en un vídeo en el perfil de 'Supervivientes' que la persona que más le ha decepcionado he sido yo. ¿Yo? Que me he callado la boquita para el que no saliera salpicado en un tema de la isla. Es que hay cosas que cuando las escuchas dices: ¿cómo tienes la cara de decirlo? ¿Cómo los tiene de gordos para decir que le he decepcionado yo?", ha añadido el amigo de Laura Cuevas.

Ha subrayado que no cree que el actor de 'Yo soy Bea' sea mala persona, sino que lo considera una persona falsa: "Como jugador y como compañero para mí ha sido el más falso. Él estaba callado y a las espaldas se ha hecho su concurso, que le ha salido bien, pero decir eso [que él le ha decepcionado] cuando eres de los que tienen que callar...", ha sentenciado.