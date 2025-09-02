Rocío Molina 02 SEP 2025 - 13:05h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y de 'GH DÚO' ha dejado su piso de La Rioja para iniciar una nueva etapa

Óscar Landa aclara en qué trabaja tras participar en 'Gran Hermano'

Óscar Landa inicia el nuevo curso con un cambio completo de vida. El que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' ha compartido un vídeo abandonando su casa de Nágera (La Rioja) y empaquetando todos sus recuerdos y objetos más personales para comenzar una nueva etapa en todos los aspectos.

Se termina una experiencia para el vasco. Óscar Landa ha puesto fin a una etapa y al piso que ha sido su hogar hasta que entró en la casa de Guadalix de la Sierra y que era la vivienda que se había comprado al ver que no podía asumir los precios de San Sebastián, su localidad natal. Un momento de muchas emociones, pero que ha afrontado con optimismo.

Un cambio que ha pillado completamente desprevenidos a sus seguidores y que no parecía ser uno de los objetivos más inmediatos del también exconcursante de 'GH DÚO'. El que fuera amigo inseparable de Ruvens está decidido a cortar por lo sano a todo lo anterior vivido y, consciente de que su piso en La Rioja puede tener muchas posibilidades y su idea es ofrecerlo como especie de hotel rural, él ha optado por mudarse a una nueva casa donde empezar desde cero en todos los sentidos.

Cargando a su "Polito", hasta arriba, Óscar Landa se ha despedido y ha grabado cómo ha iniciado su viaje y la llegada a su nuevo destino. "Bye La Rioja. Hola CyL. Hola trabajo nuevo. Hola nueva casa. Próximamente nueva hípica, nuevo gym. El Polito se ha portado bien. Gracias por desearme lo mejor, todo va viento en popa", ha escrito sin todavía mostrar nuevas imágenes de la casa en la que está ahora.

El vídeo y este cambio en cuestión ha sido muy bien acogido por sus seguidores incondicionales. Estos le han animado en la nueva aventura y le han mostrado sus mejores deseos a la espera de tener pronto más información: "Muchísima suerte en esta nueva etapa", "ojalá Castilla y León te regale todo lo que te mereces", "va cargado de ilusión", "que seas muy feliz, Óscar".