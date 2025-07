Ana Carrillo 02 JUL 2025 - 10:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' ha explicado cuál es su trabajo después de su paso por la televisión

La pulla de Óscar Landa tras el fin de la amistad de Daniela Cano y Maica Benedicto: "No me he equivocado"

Compartir







A sus 38 años, Óscar Landa se hizo popular al ser seleccionado en el casting de 'Gran Hermano 19', edición en la que consiguió llegar a la final, que perdió frente a Juan Quintana, y de la que se lleva grandes amigos, como Maica Benedicto, Laura Galera o Manu Vulcán. Tras ese reality, fichó por la tercera edición de 'GH DÚO', en la que también llegó a la final, en la que quedó en tercer lugar.

Después de seis meses viviendo en la casa de Guadalix de la Sierra, el vasco regresó al piso que tiene en Nájera, la localidad de La Rioja en la que decidió comprarse una vivienda tras ver que los precios de San Sebastián, su ciudad natal, no los podía asumir con su salario como profesor de equitación. Precisamente esa es la profesión que desempeña tras su aventura televisiva.

Así lo ha explicado el que fuera inseparable de Ruvens en su primer reality a través de Instagram, donde sus seguidores le han preguntado en muchas ocasiones por qué no hace viajes y planes con sus excompañeros de 'Gran Hermano'. El hermano de Isabel Landa ha revelado que se lleva bien con ellos pero que no puede permitirse cogerse tantos días de vacaciones porque no puede abandonar su puesto de trabajo.

"Necesito trabajar, no sé qué os pensáis que se gana en televisión", comentó Óscar Landa en un directo en el que explicó que trabaja como profesor de equitación y que está planeando hacer de su piso una casa en la que ofrecer alojamiento y experiencias: su idea es convertirla en una especie de hotel rural en el que sus seguidores puedan ir a pasar allí la noche y, después, pasar tiempo con él en la naturaleza, aprendiendo a montar a caballo o yendo de ruta gastronómica por la zona.

PUEDE INTERESARTE Óscar Landa hace un comunicado para aclarar su relación con Ruvens tras el revuelo generado en redes

Por el momento, ha paralizado este proyecto porque está centrado en seguir decorando su casa y en su trabajo como profesor de equitación, que comenzó gracias a su pasión por los caballos, heredada de su hermana melliza Isabel, a la que sus seguidores conocen muy bien porque fue su defensora en los platós durante su paso por los realities de Telecinco.