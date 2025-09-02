Equipo Outdoor 02 SEP 2025 - 20:32h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' celebran por todo lo alto el 2º cumpleaños de Noah

Sandra Férriz y Darío Sellés han celebrado por todo lo alto el 2º cumpleaños de su hijo Noah. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han escogido un sitio muy minimalista para la ocasión y han querido compartirlo con sus seguidores.

La celebración ha tenido una estética muy minimalista, pero la joya de la corona fue un espectacular parque de bolas, pensado para que los pequeños disfrutaran al máximo de la ocasión. La decoración se ha basado en colores neutros: blanco, gris y un tono azul grisáceo. Entre todos los detalles destacaron los algunos globos en forma de coche y avión, perfectos para una temática de lo más infantil, sin perder esa esencia minimalista que transmite calma.

El pequeño estuvo acompañado por 8 amiguitos en este día tan especial. Los papás de Noah han apostado por hacer un menú de los más saludable, con brochetas de frutas, plátanos decorados e incluso la tarta sin azúcar, que según la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sido un éxito y "a los peques les ha encantado". La tarta estaba decorada con un diseño sencillo: una base blanca con detalles en azul, a conjunto con la decoración del evento, acompañada con una guirnalda con el mensaje de "Happy Birthday".

Para Sandra y Darío ha sido un momento muy especial y el cual la alicantina ha querido compartir con sus seguidores junto a un emotivo texto: "Ya me he pegado varias lloraditas hoy. Así miro que mi bebé deje de ser un bebé y que haya pasado tan rápido". Aprovechando la ocasión la creadora de contenido ha reflexionado para contar como se sentía antes de ser madre: "Hace dos años tenía muchos miedos e incertidumbre, sin saber que serían los dos mejores años de mi vida. Te amo".

Sandra y Darío están emocionados al ver lo rápido que está creciendo su hijo. Para celebrar su segundo cumpleaños, compartieron en sus redes una emotiva sesión fotográfica acompañada de un tierno mensaje: "Has crecido tan rápido, y al mismo tiempo nos has regalado los mejores días de nuestras vidas".

Con Noah celebrando su segundo cumpleaños, Sandra y Darío no solo disfrutan de los momentos con su pequeño. La familia está llena de ilusión, listos para recibir a su nueva integrante con los brazos abiertos.