Charlize Theron cumple 50: sus mejores frases para vivir la vida al máximo

Charlize Theron es una de esas actrices del nuevo Hollywood con aura de estrella del Hollywood clásico. Ya no solo por su presencia, sino por su magnetismo y su forma de interpretar. Su elegancia innata y su belleza encandiló a todos a mediados de los 2000, y sigue haciéndolo hoy casi treinta años después de su debut, en 1995, con un pequeño papel en ‘Los chicos del maíz III: La cosecha urbana’. Nacida en una granja cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, tiene una carrera envidiable y es una de las actrices más conocidas de Hollywood.

En 2004 ganó su primer (y, hasta ahora, único) Oscar por su papel de la asesina en serie Aileen Wuornos en la película ‘Monster’, dirigida por Patty Jenkins. Pero es que al año siguiente volvió a ser nominada por su papel en ‘En tierra de hombres’ y una tercera vez en 2019 por su interpretación en ‘El escándalo’. Pero lo que poca gente sabe es lo que ocurrió en la vida de la actriz cuando ella solo tenía 15 años, y que la marcó para siempre. Ya no solo a la hora de abordar sus personajes, sino incluso de elegir sus papeles.

En junio de 1991, cuando tenía 15 años, su madre, Gerda Maritz, disparó y mató a su padre, Charles Theron, en un acto de defensa propia tras una agresión violenta en su hogar en Benoni, Sudáfrica. La violencia doméstica era una constante en la familia Theron. Charles, alcohólico y agresivo, sometía a Gerda y a Charlize a constantes abusos. La noche del incidente, Charles irrumpió en la casa completamente ebrio y armado, amenazando a madre e hija. “Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró en casa con una pistola”, empezó relatando la actriz durante una entrevista en el programa de radio ‘Fresh Air’, de la cadena NPR.

“Mi madre y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta, porque él intentaba empujarla. Así que ambas nos apoyamos contra la puerta desde dentro para que no pudiera pasar. Él dio un paso atrás y disparó tres veces a través de la puerta. Ninguna de esas balas nos alcanzó, lo cual es un milagro”. Ante la amenaza inminente, Gerda, también armada, disparó a su esposo, acabando con su vida. El tribunal determinó que se trató de un acto de legítima defensa, exonerando a Gerda de todos los cargos.

No me avergüenza hablar de ello, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos

“En defensa propia, mi madre detuvo la amenaza”, siguió contando en la misma entrevista. “Mi padre era un hombre muy enfermo. Fue alcohólico durante toda mi vida. Solo lo conocía de una manera: siendo un alcohólico. Era una situación bastante desesperada, y nuestra familia estaba atrapada en ella. La imprevisibilidad cotidiana de vivir con un adicto es algo con lo que te quedas y que se te queda grabado para el resto de la vida, más incluso que este suceso de una noche. Y todo eso, creo, nos marcó de alguna manera. Claro, desearía que lo que pasó esa noche nunca hubiera sucedido. Es lo que pasa cuando no se llega a la raíz de estos problemas”.

Este traumático evento obligó a Charlize y a su madre a abandonar Sudáfrica y mudarse a Estados Unidos, donde la actriz comenzó su carrera en el modelaje y la actuación. Y ha sido solo recientemente cuando se ha decidido a hablar abiertamente sobre el tema. “Esta violencia familiar, este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia, es algo que comparto con mucha gente. No me avergüenza hablar de ello, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos. Creo que, para mí, esta historia siempre ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona”.

En 2017 ya habló un poco sobre el tema en el famoso programa de Howard Stern, admitiendo que, durante mucho tiempo, ni quería mencionar el incidente. “Solo fingía que no había pasado. No se lo conté a nadie. Decía que mi padre había muerto en un accidente de coche. ¿Quién querría contar esa historia?”. En los últimos años se ha volcado mucho ayudando a la gente que sufre violencia doméstica. A través de su fundación Charlize Theron Africa Outreach Project, la actriz trabaja en campañas para combatir la violencia de género.

Pero admitió en una entrevista para Town&Country en 2023, que su activismo no solo se debe a esa fatídica noche, sino a toda la dura convivencia con su padre. “Es una correlación fácil de hacer, pero creo que es mucho más complejo que tener una sola noche de trauma en tu vida... La imprevisibilidad cotidiana de vivir con un adicto es lo que se queda contigo, más que ese único evento”. Y, además, toda esta situación le unió más que nunca a su madre, tomándola como ejemplo para criar a sus dos hijas adoptivas. “Tengo una madre increíble... Es una gran inspiración en mi vida”, comentó en la revista People.