La turbulenta relación entre Kanye West y Kim Kardashian sigue dando de qué hablar. En una reciente y controvertida entrevista con DJ Akademiks , el rapero hizo una sorprendente confesión: no quería tener hijos con la empresaria e influencer tan pronto en su relación.

West, de 47 años, reveló que, aunque asumió la responsabilidad de sus decisiones, la paternidad temprana no estaba en sus planes. “No quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios”, declaró. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron solo sus palabras, sino su impactante atuendo. Durante la entrevista, el cantante apareció vestido completamente de negro con una capucha puntiaguda, similar a la del Ku Klux Klan, lo que generó un aluvión de críticas y polémica en redes sociales.