TardeAR Madrid, 03 SEP 2025 - 18:31h.

Irene Rosales termina explotando contra la prensa tras considerar "injusto" el tratamiento de sus declaraciones

Irene Rosales, al borde del llanto, estalla contra los medios: “Yo no he concedido ninguna exclusiva”

Compartir







Irene Rosales no puede más. La ya expareja de Kiko Rivera se ha dejado ver muy enfadada ante la prensa al salir de la casa familiar que compartía con el DJ. "Es muy injusto que se este dando una exclusiva cuando es mentira", advierte refiriéndose a la portada de la revista 'Lecturas'. Luis Pliego, director del medio, aclara qué puede haber detrás del monumental cabreo de Rosales.

"Yo he hecho mi trabajo, he hecho mi reportaje. Son detalles inéditos de la relación de Kiko e Irene contados por una persona que los vivió junto a ellos. No hemos dicho que sea Irene", asegura Pliego. "No hemos utilizado la portada la palabra exclusiva ni entrevista ni nada, son frases que ha dicho", agrega.

PUEDE INTERESARTE Una abogada analiza las consecuencias jurídicas para el hombre que ha apuñalado a un ladrón en un pueblo de Zamora

En 'Vamos a ver' ya pudimos ver las imágenes del preciso momento en que Irene Rosales no duda en mostrar su enfado ante los periodistas que le lanzan preguntas. Todo ocurre tan solo 10 minutos después de salir del domicilio familiar en plenos trámites de separación con el hijo de Isabel Pantoja. "Creo que Kiko Rivera le ha 'montado un pollo'", comparte Luis Pliego. "Sabe que no ha dado esa entrevista y tampoco nosotros no la estamos vendiendo como tal", puntualiza.

Kiko Rivera e Irene Rosales acuerdan "un pacto de 'no agresión'"

Raquel Bollo, colaboradora del programa de Telecinco, ha querido lanzar una lanza a favor de Rosales en pleno enfado. "Me la han enviado y en Internet pone exclusiva. No todo el mundo entiende que no lo ha dado Irene", asegura la sevillana. "Tiene derecho a mosquearse y enfadarse", explica.

La televisiva Marta López cree por su parte poner el foto en las "barbaridades" que han ocurrido el domicilio familiar. "La ha mandado a dormir a un sofá con un bebé", dice. Leticia Raquejo comparte que entre Kiko Rivera e Irene Rosales existe ahora "un pacto de 'no agresión'", lo que quiere decir que en ningún momento "pueden dejarse en mal lugar".