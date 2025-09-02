TardeAR 02 SEP 2025 - 19:09h.

Los colaboradores y presentadores de 'Tardear' reaccionan a la incorporación de Lydia Lozano como colaboradora de '¡De Viernes!'

Lydia Lozano aterriza este 5 de septiembre, en '¡De Viernes!'

Este viernes 5 de septiembre, la periodista Lydia Lozano se estrena como colaboradora en '¡De Viernes!', coincidiendo con el inicio de la nueva temporada del programa de Telecinco.

El regreso de Lydia Lozano a Telecinco, al que reaccionaban los presentes en el plató de 'Tardear'. "Qué buena llegada con ese descapotable por todo lo alto", decía Verónica Dulanto, mientras Boris Izaguirre destacaba el color que ha elegido para su vestuario en su vuelta.

Raquel Bollo reacciona a la incorporación de Lydia Lozano como colaboradora de '¡De Viernes!'

Raquel Bollo, que ha sido compañera de la colaboradora durante muchos años, se pronunciaba sobre esto: "Igual que a todos, hay trabajado para todos, que vuelva a la que ha sido a su casa... Lydia siempre ha sido un personaje que ha dado mucho, se ha prestado a todo siempre". La que no duda que empiece dando momentazos: "Dale tiempo para que haga el 'chuminero".

Marta López, que también ha sido compañera de Lydia muchos años, vaticina a que "va a empezar el '¡De Viernes!' llorando", ya que cree que le tiene que dar una gran emoción "volver a la casa".

"Seguro que viene contenta, emocionada y con ganas de darlo todo porque ella es muy generosa", añadía Marisa Martín Blázquez. ·Lo poquito que la hemos visto creo que tiene la mejor actitud", apuntaba Frank Blanco, que le daba la "bienvenida a casa" a la colaboradora.