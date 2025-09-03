Kiko Rivera explica por qué ha decidido borrar todas sus fotos de Instagram

Irene Rosales emite un comunicado tras su presunta entrevista sobre Kiko Rivera: "Tengo mucha impotencia porque es mentira"

Kiko Rivera ha pasado el fin de semana con sus hijas Ana y Carlota en la playa de Huelva. Llegaron cargados de maletas, con una videoconsola y acompañados por un íntimo amigo del DJ.

Tras este periodo de descanso, el hijo de Isabel Pantoja volvió a Castilleja de la Cuesta, donde ha ido en varias ocasiones a casa de Irene Rosales, de la que se acaba de separar. Este martes hicieron un plan familiar y pidieron comida mexicana para comer, pero, a pesar de que siguen compartiendo momentos juntos, Irene ha dejado claro que esto no es un acercamiento ni una reconciliación.

Pero, después, Kiko Rivera hizo un movimiento que llamó la atención: borró todas las publicaciones de sus redes sociales.

Kiko Rivera borra las publicaciones de sus redes sociales

No es la primera vez que el DJ borra todas sus publicaciones y siempre que ha ocurrido ha coincidido en el tiempo con algún momento complicado en su vida, en el que estaba en el centro del foco mediático por sus polémicas.

Tras ver el vídeo, Adriana Dorronsoro ha comentado la noticia: “Cuando Kiko está en crisis siempre hace lo mismo, como que resetea su vida. Es una prueba más de que no está bien del todo”, ha valorado.

Kiko Rivera explica por qué ha borrado sus publicaciones y habla de su futuro

Minutos después de la emisión del vídeo en 'Vamos a ver', Kiko Rivera ha subido un post a su cuenta de Instagram en el que explica por qué había tomado la decisión de borrarlo todo y cuál es su futuro inmediato. Ha contado que seguirá activo en sus redes sociales aunque haya borrado todo y ha explicado la razón: "Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".