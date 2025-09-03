Lorena Romera 03 SEP 2025 - 10:49h.

Irene Rosales ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales. Tras la publicación de sus presuntas declaraciones sobre Kiko Rivera, la influencer de Sevilla, de 34 años, ha querido aclarar que no ha concedido ninguna entrevista. Muy tajante, la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha señalado que se trata de testimonios antiguos y que están "aprovechando el momento".

Desde primera hora de la mañana, la de Ginés vuelve a ser protagonista de titulares. Ha sido la revista 'Lecturas' quien le ha convertido en portada del número de esta semana. Irene Rosales, "todas las veces que se sintió humillada en su matrimonio", publican desde el citado medio junto a estas palabras de la televisiva: "He tenido mil motivos para dejar a Kiko".

Una portada en la que vemos a la madre de Ana y Carlota muy seria, vestida de rojo... En una foto que corresponde a 2021, cuando la creadora de contenido sí concedía declaraciones exclusivas para el medio, asegurando que "no volvería a perdonar a Kiko una infidelidad". Esto mismo es lo que ha querido dejar claro Irene Rosales en este comunicado que ha emitido a través de su perfil oficial de Instagram.

Consciente del revuelo que puede ocasionar esta portada, tras salir a la luz la ruptura con Kiko Rivera después de once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común, la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha estallado: "Tengo mucha rabia e impotencia porque es mentira. Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva ni absolutamente nada".

"No he hablado con nadie ni he dicho absolutamente nada. Esa foto es de hace muchísimo tiempo y las 'declaraciones' las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir esa frase. Han aprovechado el momento. No he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos, y entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso", sentencia Irene Rosales en este comunicado, en el que quiere dejar claro que no ha concedido ninguna entrevista tras su ruptura con Kiko Rivera.