Maite Galdeano fantasea con Juan Faro: “Está enamorada de él y estaría deseando conocerlo”

El reportero de ‘Tardear’ Álex Álvarez trasladaba unas declaraciones sorprendentes de Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun

Exclusiva | La reacción de Maite Galdeano ante la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Es confabulación de él"

‘Tardear’ conectaba en directo con el reportero Álex Álvarez para trasladar a la audiencia unas declaraciones sorprendentes de Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, sobre el influencer Juan Faro, con el que Sofía habría engañado a su pareja, Kiko Jiménez.

El reportero aseguraba que Maite no solo conoce quién es Juan Faro, sino que se ha mostrado entusiasmada con él: “Maite dice que está enamorada de Juan Faro y estaría deseando conocerlo”, relató el reportero, dejando al plató entre la risa y la incredulidad.

La madre de Sofía, fiel a su estilo provocador, incluso llegó a bromear con la posibilidad de convertirse en pareja del joven influencer en caso de que su hija no quiera continuar la relación.

Maite Galdeano, atraída por el dinero de Juan Faro

Según contó Álvarez, el interés de Maite aumentó a medida que se enteraba de los supuestos lujos y patrimonio de Faro: un chalet valorado en dos millones de euros, cinco sociedades y unos ingresos de hasta 15.000 euros mensuales. “Cuantos más ceros iba sumando, más ilusionada se ponía Maite”, añadió el reportero.

Los colaboradores del programa recordaron que no sería la primera vez que Maite coquetea con las parejas de su hija, aludiendo a episodios vividos con el propio Kiko Jiménez.