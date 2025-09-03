Alberto Samperio 03 SEP 2025 - 18:02h.

El legado de Michu podría traer muchos quebraderos de cabeza a la familia. Tamara, la hermana de la recién fallecida, ha llego al plató de 'TardeAR' para contar el problema que habría en torno a la herencia y ha despejado todas las dudas de si este regalo puede perjudicar a su madre o no, ya que es la heredera universal en el testamento.

'TardeAR' revelaba a finales de este mes de agosto el secreto más buscado tras el fallecimiento de la ex de José Fernando Ortega. El programa sacaba a la luz que la gran beneficiaria de la herencia de Michu era su madre, Inmaculada Gamaza. Uno de los periodistas le comentaba inmediatamente a Tamara, hermana de la fallecida, que no estaba incluida en el testamento.

Inmaculada Gamaza respondía a la prensa, muy sorprendida, tras conocer la noticia y comunicaba que la herencia se la iba a traspasar a una persona muy especial. La nieta sería la siguiente beneficiaria de todos los bienes de Michu: "Si fuera para mí yo se lo pondría a Rocío porque es la que necesitará un techo el día de mañana. Yo pensaba que era para su hija todo".

Multas entre 8.000 y 15.000 euros

Tamara ha revelado la elevada deuda a la que se tienen que enfrentar para aceptar la herencia. En el plató, la hermana de Michu ha especificado que una de las deudas es de Hacienda: "Ella en ningún momento dijo que estuviese zanjada". Sin embargo, esa no sería la más elevado, ya que se trataría de unas multas de tráfico por elevada velocidad.

"Una de las veces abrí una carta y era una de tráfico por velocidad", ha recordado Tamara. La hermana de la fallecida ha apuntado que la deuda de las multas oscilarían entre los 8.000 y los 15.000 euros. Tamara no ha querido dar la cifra exacta y tras esto, ha confesado que ella no se va a hacer cargo de nada: "Eso a mí directamente no me corresponde". La idea de la madre, Inmaculada, es trabajar para no tener que renunciar. Los colaboradores del programa le han explicado a Tamara que hasta que no las llamen para leer el testamento no hay nada certero.