Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 21:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'TardeAR' ha compartido el último gesto público que su novio ha tenido con ella

La pareja actual de Raquel Bollo: así es Mariano Jorge Gutiérrez

Compartir







Hay un aspecto de su vida del que Raquel Bollo no suele hablar: su relación de pareja con el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez, con el que lleva saliendo desde 2017. La exconcursante de 'Supervivientes' es tan discreta respecto a este tema que ni siquiera acalló los rumores de ruptura, a los que hizo frente su hija, Alma Bollo, en la Primera Comunión de Ana Rivera, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales.

"Yo es que nunca he vivido una ruptura, pero bueno. Yo siempre, desde que están, he estado con ellos. Aquí han llegado juntos, obviamente, porque son pareja", dijo Alma en declaraciones a los medios antes de entrar al recinto donde tuvo lugar la celebración de la Primera Comunión de Ana Rivera Rosales el pasado 1 de julio. Quien no quiso decir nada sobre el tema fue la colaboradora de 'TardeAR', que llegó junto al empresario a la celebración.

Dos meses después de ese momento, se ha animado a compartir en Instagram un story que ha subido su novio para felicitarle en el día de su Santo, desterrando definitivamente los rumores de separación. "Feliz día por tu santo, mi vida, te amo", ha escrito Mariano Jorge Gutiérrez junto a unas fotos en las que posan juntos en la playa y otra en la que se ve de espaldas a la madre de Manuel Cortés, a la que confiesa su amor con este gesto público.

La que fuera íntima de Isabel Pantoja ha querido repostear este story de su novio para agradecerle el bonito detalle que ha tenido con ella y recordarle que ella también lo ama "infinito". Además, lo ha acompañado con la canción 'Soy afortunado', de Manuel Carrasco, que dice así: "Compañerita, sin ti todo me falta: un vino, una puesta de sol, un fandango de Camarón. Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver. Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Es esta una de las pocas publicaciones que ha compartido Raquel Bollo desde que en el verano de 2017 se la viera por primera vez junto a su pareja, con el que se sabe que se mudó a una casa en la zona de Sevilla al poco de iniciar su relación.