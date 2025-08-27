TardeAR 27 AGO 2025 - 16:30h.

La amiga de Isabel Pantoja confirma que el divorcio es una “decisión consensuada, no de un día para otro”

Alexia Rivas revela el mensaje que Irene Rosales mandó a su familia antes de separarse de Kiko Rivera: "Se sentía muy sola"

Compartir







La inesperada ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, confirmada tras la exclusiva publicada por la revista Semana, ha sacudido este martes el panorama mediático. Apenas unas horas después de que el DJ difundiera una carta en redes sociales, ‘Tardear’ ha reunido a varios protagonistas para analizar esta noticia que, sin duda, marca un antes y un después en la vida del hijo de Isabel Pantoja.

Entre los invitados ha estado Raquel Bollo, gran amiga de la familia, que ha revelado que la separación no le ha cogido por sorpresa: “Hace tiempo que lo sabía, antes del verano. Para vosotros puede ser inesperado, pero para el entorno no lo era”, confesaba en directo.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales responde al comunicado de Kiko Rivera, en el que confirma su separación

La colaboradora quiso dejar claro que la decisión se ha tomado de forma conjunta y serena: “Es algo real, una decisión consensuada, no de un día para otro. Hay respeto mutuo y, sobre todo, piensan en sus hijas. Irene también quiere al primogénito de Kiko como si fuese suyo”, aseguró.

Bollo, además, zanjó cualquier especulación sobre terceras personas: “No hay terceras personas. Se va a hablar mucho, pero no siempre lo que se diga será la realidad”.

PUEDE INTERESARTE Primera reacción de Anabel Pantoja a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Alejandro Albalá y Jorge Borrajo, también en plató

En el plató también estuvo Alejandro Albalá, quien compartió que la noticia le pilló por sorpresa: “La última vez que estuve con ellos, hace tres o cuatro años, los vi muy bien. Solo puedo desearles lo mejor a los dos, porque siempre se han portado de manera espectacular conmigo”.

Por su parte, el director de Semana, Jorge Borrajo, explicó que la revista llevaba varios días trabajando en la información, desde el viernes, y la confirmó el pasado lunes.

'Tardear' recibe unas imágenes de Irene con otro hombre

En medio de la repercusión de esta noticia, a la redacción de 'Tardear' han llegado imágenes exclusivas de Irene con otro hombre en un lugar público. "Se les ve en una actitud muy distendida, incluso cómplice, junto a un señor muy atractivo. Las imágenes nos las envía una espectadora de Tardear que estaba en el mismo sitio y, sorprendida, nos escribe diciendo: ‘¿Sabéis si Irene se ha separado de Kiko? Porque mirad lo que he visto’”, aseguraba Frank Blanco.