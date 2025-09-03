Lidia González 03 SEP 2025 - 09:00h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, muy preocupada por la situación que atraviesa con José Navarro en su embarazo, en el episodio 8

La Rebe y su marido reaccionan al sexo de su segundo bebé

La Rebe se sincera con Susi Jiménez sobre la crisis que atraviesa con José Navarro. Después de revelar el sexo de su segundo bebé, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha querido compartir con una de las personas más importantes de su vida el complicado momento que vive con su marido durante su segundo embarazo. A través de ‘Mi embarazo’, su propio docureality en Mediaset Infinity, la influencer se abre en canal con su hermana y sus seguidores para explicar cómo se encuentra. ¡No te lo pierdas!

Muy ilusionada, Rebeca Jiménez le ha enseñado a su hermana algunas de las prendas más bonitas que tiene preparadas para la llegada de su hija. Viendo la gran cantidad de ropa que acumula, la influencer tiene claro que va a ser un motivo de disputa con su marido: “Va a ser otra discusión”. A raíz de esto, la creadora de contenido, que también relata el complicado punto en el que se encuentra su relación con José Navarro: “Discutimos con el niño, con las cosas del perro…”.

A pesar de que no es la primera vez que la influencer se pronuncia sobre este tema, ya que incluso tuvo un enfrentamiento con su marido en el que José Navarro se defendía de sus críticas, lo cierto es que está muy preocupada por todo lo que está viviendo. Por este motivo, La Rebe ha decidido someterse a un test para averiguar la gravedad de la situación y ha sido muy sincera al respecto: “A veces, lo quiero fuera de casa”.

Susi Jiménez defiende a José Navarro de las críticas de La Rebe

Susi Jiménez ha escuchado muy atentamente todo lo que su hermana le ha transmitido respecto a la crisis en la que está sumida su relación con su marido durante su segundo embarazo. Sin embargo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ también ha querido romper una lanza a favor de su cuñado y, por ello, defiende a José Navarro de las críticas de La Rebe. La influencer no se corta a la hora de darle su opinión y se sincera con la creadora de contenido.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ muestra la ropa para su bebé en el hospital

A pesar de las preocupaciones que tiene por su relación con José Navarro, la creadora de contenido no quiere que nada le opaque la ilusión con la que está viviendo su segundo embarazo. Ahora que ya sabe que está esperando una niña, está ultimando todos los detalles y ha mostrado la ropa que le pondrá a su bebé para salir del hospital. La de Palencia quiere vestir a su pequeña como a una auténtica princesa y ha enseñado todas las prendas frente a la cámara: “Tiene que salir como Leonor”.

Capítulo completo: La Rebe habla de su situación con José Navarro

La Rebe siempre se muestra muy sincera frente a las cámaras, tanto para lo bueno como para lo malo, y esta no iba a ser una excepción. Aprovechando la visita de su hermana, Susi Jiménez, habla del momento que atraviesa con José Navarro. Las hermanas viven un momento cómplice en el que se sinceran sobre sus respectivas situaciones e intentan llegar a una conclusión para poder resolver todos los problemas de la influencer. ¡No te lo pierdas!