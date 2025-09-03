Inés Gutiérrez 03 SEP 2025 - 19:20h.

La vida de la actriz Victoria Abril no siempre ha sido sencilla y en ocasiones ha estado rodeada de polémica

Victoria Abril se muestra "tranquila" tras las acusaciones de agresión sexual de la actriz francesa Lucie Lucas

MadridLa vida de Victoria Abril siempre ha estado marcada por cierta polémica. La actriz nunca se ha cortado a la hora de exponer sus opiniones y eso hace que en ocasiones la opinión pública no se muestre favorable, pero este no ha sido el único motivo por el que a lo largo de su carrera ha ido ganando tanto admiradores como detractores.

Ha protagonizado grandes historias delante de la cámara, pero si vida personal tampoco ha estado exenta de drama, haciendo que no siempre haya sido sencilla. Por ejemplo, ella siempre pensó que su padre había muerto, así se lo contó su madre, sin embargo, eso no era cierto, él se había marchado por voluntad propia para no estar en sus vidas, algo que descubrió siendo adulta. Tras buscarle y encontrarle, supo que había fallecido pocos días antes de poder verle.

Etapas complicadas que forman parte de su pasado, pero no es un pasado tan lejano. Ella misma confesaba cómo su paso por MasterChef Celebrity (2021) le había servido para salir de una situación un poco oscura. Ella misma aseguraba tras su expulsión que el programa “Me ha salvado la vida”.

Ella participó en una edición que tuvo lugar después de la pandemia, una etapa que a ella le resultó complicada. “Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave con el COVID el año pasado, y estaba reponiéndome en mi casita en Málaga con mi cocina y allí llegasteis vosotros”, le explicó a uno de los jueces. “Viva la terapia MasterChef, y además la recomiendo. Centraos en la cocina, los alimentos y la salud, porque ese es el mejor medicamento”.

Una etapa de su vida que fue especialmente complicada, porque además de los miedos que todo el mundo tuvo, ella tuvo que hacer frente al escarnio público que sufrió tras declararse negacionista y antivacunas en su discurso de los premios Feroz. Esto despertó una gran polémica y ella pidió las correspondientes disculpas.

No fue el final de su carrera, ni mucho menos. Ella alcanzó el éxito de la mano de Almodóvar, quien la convirtió en una de sus actrices estrella, aunque después la relación entre ellos ha pasado por varios altibajos. Las películas se sucedieron en su trayectoria, demostrando su indiscutible talento, uno que también le llevó hasta la música, donde ha probado suerte en varias ocasiones.

El teatro se ha convertido en un refugio para ella en estos últimos tiempos. En España, su Medusa fue uno de los estrenos más esperados de la 70ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, celebrada en 2024. Comenzó incluso una gira que tuvo que ser cancelada por “motivos profesionales”.

También en Francia, donde ha estado viviendo gran parte de su vida, las tablas se han convertido en sus fieles aliadas, participando en la obra Marinella, con tanto éxito que incluso ampliaron el tiempo de representación varias semanas extra, para que nadie se quedara con las ganas de ver la representación.