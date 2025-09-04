Alberto Samperio 04 SEP 2025 - 16:52h.

El cantante Alejandro Sanz ha concedido una entrevista a la periodista en donde se ha abierto y sincerado sobre su vida

El cantante Alejando Sanz ha concedido una entrevista para la revista de moda y belleza 'Telva'. La periodista y presentadora de televisión Cristina Tárrega, íntima amiga del artista, ha sido la encargada de realizar esta exclusiva a su amigo.

La entrevista, cargada de emociones y de momentos íntimos, ha servido para que Alejandro Sanz se sincere. Cristina Tárrega ha conseguido que el cantante abra su corazón y hable de sus momentos más duros tras separarse de la pintora Rachel Valdés.

"Estaba deprimido. Es un proceso, no es algo que sucede de repente. Las rupturas no compensan. A veces el precio no merece la pena. Es verdad que necesitas que la vida te remueva un poco, porque si estás demasiado cómodo...", señalaba el artista en la revista.

Sin embargo, el cantante ahora ha encontrado el amor con la actriz Candela Márquez y se ha pronunciado sobre su nueva ilusión: "Estoy feliz, nos hacemos bien, y eso lo es todo". Por otro lado, Sanz ha dejado la duda en el aire de si tendrá más pequeños en el futuro: "Me encantan los niños, pero mis hijos no quieren más. Me quieren solo para ellos. Aunque... nunca digas nunca".

Tras un periodo oscuro para el cantante, ahora Alejandro ha vuelto a ser feliz y así lo ha dejado reflejado en la entrevista: "De pronto sentí un vacío enorme, una ausencia total de emoción. Ahora quiero disfrutar de mi trabajo. Estoy muy ilusionado".

Cristina revela más secretos de la entrevista en 'TardeAR'

La presentadora ha entrado en directo en el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco. Cristina Tárrega ha mencionado que se ha encontrado a su amigo mejor que nunca: "Todo es más y es más porque cada vez está mejor, más maduro y se entrega mucho más".

"Siempre lo ha hecho pero ahora tiene menos miedo a contar y a verbalizar muchas cosas que antes no hacía", ha desvelado la periodista. Por último, ha hablado sobre el momento más importante de la exclusiva: "El titular que más me ha llamado la atención es que por fin reconoce abiertamente que la vida del artista tiene que estar llena de situaciones difíciles para poder sacar más musas y mariposas".

Los colaboradores se han interesado por el mensaje que publicó meses atrás diciendo que estaba pasando un bache en su vida y que estaba al borde de la depresión. "¡Eso es historia!", ha expresado Tárrega con mucha felicidad.