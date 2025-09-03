Miguel Salazar Madrid, 03 SEP 2025 - 22:49h.

La colaboradora de 'Tardear' ha defendido en directo al futbolista tras compartir que desearía un Grammy

La canción de Sergio Ramos, 'Cibeles', está generando críticas de todo tipo. Hay quienes piensan que es una declaración de intenciones contra Florentino Pérez tras su salida del Real Madrid. Otros cuestionan su carrera como artista, pero están también los que defienden su calidad musical. Raquel Bollo, colaboradora de 'Tardear', ha lanzado una lanza a favor del de Camas entre tanta controversia.

Las opinión de Raquel Bollo sobre Sergio Ramos

La andaluza, muy ligada al flamenco -recordemos que su hijo Manuel Cortés es artista-, asegura que ha podido conocer de primera mano al deportista y a su familia. "En cada evento hay grandes artistas, a él le gusta mucho el flamenco", comparte. Raquel Bollo aclara que Ramos "sabe tocar perfectamente la guitarra" o "el cajón". "Hay artistas que han llegado muy lejos sin ni siquiera saber cantar", agrega como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

La televisiva cree que es el público al que le toca decidir en última instancia su calidad, pero puntualiza que "está rodeado de grandes profesionales". "Ya hizo un tema antes grabado con Los Yakis que fue un exitazo", asegura.

Todas estas declaraciones vienen después de salir a la luz ciertas informaciones donde se daba a entender que Sergio Ramos podría estar pasando por un mal momento económico y que de ahí vendría la producción de su canción. "Escuchar como he escuchado decir que no llega a final de mes me parece una vergüenza para la sociedad", lanza Raquel Bollo.

"Aparte de su carrera como futbolista no se ha quedado quieto. Ha hecho grandes inversiones, tiene su patrimonio importante y más cosas que le pertenecen a él contarlas si las quiere contar", añade.