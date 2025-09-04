TardeAR 04 SEP 2025 - 19:24h.

‘Tardear’ habla con Curro Reyes, padre del futbolista que el 1 de septiembre hubiese cumplido 42 años

El pasado 1 de septiembre, José Antonio Reyes hubiese celebrado su 42 cumpleaños. Seis años después de aquel fatídico accidente de tráfico que acabó con su vida, la herida sigue abierta en el corazón de su familia.

En ‘Tardear’ hemos hablado con Curro Reyes, padre del futbolista, que atraviesa además un momento especialmente delicado, con su mujer ingresada en el hospital.

A pesar de ello, Curro atendió amablemente a nuestro equipo y compartió unas palabras cargadas de emoción. Al recordarle la fecha del cumpleaños de su hijo, se derrumbó:

“Esto no se nos olvida en la vida. no se nos olvida ni un segundo… lo llevamos siempre en el corazón. Lo tengo más en mente todavía. Antes iba al cementerio, ahora voy a buscarlo a mi cabeza desde que me levanto”.

El recuerdo de Noelia y la primera novia de Reyes

El padre del futbolista confesó que aún mantiene relación tanto con Noelia López, viuda de Reyes, como con la que fuera la primera novia del jugador y madre de su hijo mayor. Aunque no ha podido ver la entrevista más reciente de Noelia en ‘Madres’, sí habló con ella y destacó su sinceridad:

“Ella siempre ha hablado bien de él, igual que Noelia, lo mismo una que otra, siempre han hablado maravillas de él, porque no había nadie que dijera nada malo de él. Todo el mundo lo quería”.

“Es antinatura perder un hijo”

“Es que es antinatura. ¿Cómo unos padres van a superar la muerte de un hijo cuando lo tenía todo? Era feliz, con su familia, con sus niños, con una carrera exitosa. No hay explicación”, aseguraban en plató presentadores y colaboradores tras escuchar al padre de Reyes.