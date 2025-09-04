TardeAR 04 SEP 2025 - 17:08h.

‘Tardear’ ha conseguido las declaraciones de un amigo de la víctima y un testigo directo de los hechos

Una abogada analiza las consecuencias jurídicas para el hombre que ha apuñalado a un ladrón en un pueblo de Zamora

Compartir







El asesinato a plena luz del día de Daniel, de 35 años, ha conmocionado a Xirivella, en Valencia, en plenas fiestas patronales. Tres disparos (dos a media distancia y un tercero en el pecho cuando ya estaba en el suelo) acabaron con su vida en un céntrico paso de cebra, en lo que la Policía Nacional investiga como una posible ejecución por encargo dentro de un conflicto entre clanes.

El dolor de un amigo

Antonio, amigo íntimo del fallecido desde hace muchos años, charlaba con el reportero de 'Tardear' muy afectado para intentar comprender lo sucedido. Con la voz entrecortada, expresó la desolación de su entorno:

“Estamos mal, bastante mal, la verdad. Muy mal. Todo mal. La familia mal, muy mal. Los amigos también, muy mal”, relataba visiblemente afectado.

Definió a Daniel como una persona cercana, siempre dispuesta a ayudar: “Era un chico que ayudaba mucho a la gente, muy amable, muy simpático. A mí personalmente me ayudó en mi vida. Lo conocí como alguien bueno, de verdad”.

La familia, dijo, se encuentra destrozada. “Muy mal, muy mal. La familia está muy mal”, repetía todavía conmocionado, mientras recordaba que su amigo tenía madre y hermano, también golpeados por la tragedia.

El testigo que lo vio todo

‘Tardear’, además, conseguía el testimonio de un testigo directo del tiroteo, que describió la secuencia con crudeza:

“He escuchado como tres petardos, me he girado y he visto lo que ha ocurrido. El chaval que ha salido corriendo primero se ha quedado frente a la farmacia y luego ha salido corriendo. He visto cómo el otro se metía en el coche y se iba”.

El vecino asegura que los autores huyeron en “un BMW negro de alta gama” y que uno de ellos portaba “un arma grande, negra, una 9 milímetros larga”. Añade un dato escalofriante:

“Le ha dicho: ‘Te tengo que matar’. Estaba andando normal, saludando incluso a la gente, y al llegar allí ha ocurrido todo”.

La precisión de los disparos, la elección del lugar y la frialdad de la ejecución refuerzan la hipótesis policial de un ajuste de cuentas planificado.

Una ejecución en plena calle

Los investigadores no descartan que uno de los ocupantes del vehículo grabara la escena, lo que daría aún más peso a la tesis de un asesinato por encargo. El hecho de que ocurriera a plena luz del día y en una zona concurrida apunta, según expertos, a un mensaje de advertencia: no se trataba solo de eliminar a Daniel, sino de exhibir el poder y la determinación de los autores.