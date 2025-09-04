Jessica Bueno, concursante de 'Supervivientes All Stars', vuelve a Honduras soltera tras varias relaciones fallidas

Así fue la historia de amor de Jessica Bueno y Feliciano López

Jessica Bueno, concursante de ‘Supervivientes All Stars’, es conocida por su carrera como modelo, pero también ha ocupado muchos minutos en televisión y muchas páginas en prensa por sus relaciones sentimentales. Su corazón está marcado por altibajos en el amor, mucho aprendizaje y más resiliencia. Cinco ha sido sus relaciones más mediáticas junto a deportistas, empresarios y cantantes. Se ha casado una vez y convertido en madre hasta en tres ocasiones.

La influencer se convirtió en Miss Sevilla con tan solo 19 años y se la relacionó con un conocido y laureado tenista: Feliciano López. Aunque ella no buscaba fama, acabó participando en la edición de ‘Supervivientes’ de 2011 y conoció a Kiko Rivera, con quien tuvo a su primer hijo. Poco después de separarse del hermano de Isa Pi, conocía al futbolista Jota Peleteiro, con quien pasaba por el altar en 2015 y formaba una familia junto a sus dos hijos. A finales del 2022 sus vidas tomaban caminos diferentes.

En 2023 mantenía un corto, pero lleno de amor, romance con el empresario Pablo Marqués, ese mismo año entra soltera en ‘GH VIP’, donde coincide con Luitingo, su última pareja y con quien terminaba su relación en 2025. La modelo, se embarca de nuevamente rumbo a Honduras con el corazón libre como un pájaro.

Feliciano López

En 2010, la Miss Sevilla por aquel entonces copaba las revistas del corazón por su romance veraniego junto al tenista Feliciano López. A ambos se les vio en actitud cariñosa en las playas de Marbella, y aunque nunca lo afirmaron, en septiembre del 2010 y tras poner fin al romance, la modelo lo confirmó asegurando que fue una relación genuina y no una manera de hacerse famosa.

Kiko Rivera

La historia entre Jessica Bueno y el hermano de Isa Pantoja se forjó como una bonita amistad en ‘Supervivientes’. Él la protegía, la hacía reír y cuidaba de ella en el programa, mientras se enamoraba. Tras volver a España, la chispa surgió cuando él se declaró y le dejó claro que, si solo le veía como un amigo, era mejor no verse más, lo que supuso el inicio de su relación. La modelo se quedó embarazada de forma inesperada, pero desafortunadamente, perdió al bebé en la octava semana, lo cual devastador para la pareja

En 2012 llegaba al mundo el pequeño Francisco y poco después sus padres se separaron. La custodia del pequeño fue toda una batalla judicial, aunque han logrado mantener una relación cordial desde entonces.

Jota Peleteiro

Jessica Bueno y el futbolista Jota Peleteiro empezaron una relación poco después de terminar con su pareja anterior. Enseguida se convirtieron en una de las parejas del momento. En 2015 pasaban por el altar en un enlace por todo lo alto. En 2016 nacía su primer hijo, Jota Jr y en 2021 el pequeño Alejandro. Durante varios años fueron una familia feliz, la envidia de muchos, pero no era oro todo lo que relucía y a finales del 2022 anunciaron su separación. Una ruptura más que mediática marcada por la confrontación.

Pablo Marqués

Tras la separación de Jota Peleteiro, la concursante de ‘Supervivientes All Stars’, mantuvo una breve relación con el empresario Pablo Marqués a principios de 2023. Ambos intentaron llevar su romance con discreción, fueron vistos juntos en varias ocasiones. El empresario fue crucial en la transición emocional de la modelo. Jessica Bueno, aseguro que la ruptura fue buena y que fue una etapa de calma y apoyo tras un periodo difícil, pero que no llegó a consolidarse como algo duradero.

Luitingo

Jessica Bueno y Luitingo entraban en ‘GH VIP 8’ sin conocerse. La casa de Guadalix de la Sierra fue testigo del comienzo de su relación, una amistad que poco a poco se fue convirtiendo en amor. Tras su salida del concurso, confirmaron su noviazgo y no dudaron en gritar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, eventos y programas. Sin embargo, en febrero de 2025 anunciaron su ruptura.