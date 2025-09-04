Kate Middleton reaparece con un llamativo cambio de look y junto al príncipe Guillermo tras su vuelta al trabajo
Los príncipes de Gales han visitado el Museo de Historia Natural de Londres, siendo esta su primera aparición conjunta tras el parón estival
Los príncipes Guillermo y Kate Middleton regresan al trabajo: la fecha de su primera aparición conjunta tras las vacaciones
Kate Middleton ha reaparecido este jueves 4 de septiembre, tal y como estaba previsto, junto al príncipe Guillermo en el Museo de Historia Natural de Londres, siendo esta su primera aparición conjunta tras las vacaciones. Sin embargo, la princesa de Gales no solo ha llamado la atención por su vuelta al trabajo, sino por el cambio de look que ha protagonizado.
Hace ya unos días se dejó ver dentro de un coche en Balmoral con este nuevo aspecto, pero no se ha confirmado y apreciado bien hasta ahora, donde ha lucido su melena de forma radicalmente distinta.
No se trata de un nuevo corte de pelo, sino de un tinte diferente. Middleton ha querido dejar atrás su caracterizado castaño para teñirse de rubia, aportando luz a su rostro.
En concreto, se trata de un rubio ceniza, perfecto para esta época del año y que ha estrenado con un peinado suelto y ondulado de medios a puntas.
Kate también ha apostado por un blazer de tweed sobre una camisa blanca, pantalón de traje oscuro, unos mocasines de gamuza marrón y un collar que presenta las iniciales de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.
Esta visita a uno de los museos más populares de Londres se produce al día siguiente del inicio del nuevo curso de los hijos de la pareja real, quienes asisten a la escuela privada Lambrook, cerca de Ascot, en Berkshire.
El encuentro en el Museo de Historia Natural no es casual. Kate, patrona de la institución, ha impulsado en los últimos años programas para acercar a los más jóvenes al mundo natural y sensibilizar sobre la biodiversidad urbana.
Este acto se centra en los nuevos jardines del museo y en actividades educativas diseñadas para niños y adolescentes, y los futuros reyes de Reino Unido han conversado con familias, voluntarios y especialistas en conservación.
Se trata de la primera salida oficial de Kate y Guillermo desde que acudieron a la final masculina de Wimbledon 2025 el pasado 13 de julio, cuando, acompañados de sus hijos mayores, se mostraron cómplices y relajados en la grada de la pista central.