Según ha revelado una fuente de Palacio al medio 'RadarOnline', la esposa del príncipe Guillermo todavía lidia "a puerta cerrada" con problemas de salud

Kate Middleton deja de ser la favorita de la familia real británica: los datos que lo reflejan y quién lidera el ranking

Desde 2024, Kate Middleton está viviendo uno de sus peores momentos debido al cáncer, el tratamiento y el impacto emocional que todo ello ha supuesto. Aunque en 2025 ha regresado poco a poco a sus funciones reales, lo ha hecho con calma, ya que aún no está recuperada del todo y que, por encima de todo, está su salud.

La última actualización oficial sobre su estado de salud se produjo el 14 de enero, cuando la princesa visitó el Hospital Royal Marsden, donde recibió tratamiento, marcando su primer acto público en solitario desde que terminó la quimioterapia. En esa ocasión, anunció que su cáncer estaba en remisión, palabras publicadas por el Palacio de Kensington. Desde entonces, no hay información oficial adicional por parte de Buckingham, más allá de confirmaciones públicas de que su regreso será gradual.

Este silencio oficial contrasta con informaciones que han ido publicando tabloides británicos y medios estadounidenses. La última ha llegado este pasado 19 de agosto, sobre cómo está siendo su verano, el segundo desde que anunció su enfermedad.

Según una fuente cercana al Palacio, citada por 'RadarOnline.com', durante estos meses estivales "sigue lidiando con el dolor" lejos del foco mediático y en la intimidad de su hogar, junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos.

En concreto, indica: "A puerta cerrada, ella todavía tiene dificultades emocionales y se cansa mucho más fácilmente; le está tomando más tiempo adaptarse a la vida real después de su tratamiento contra el cáncer". Esta confesión, difundida por dicho medio, subraya que aunque ha comenzado a retomar su agenda oficial, lo hace con mucha cautela y marcado por un proceso de recuperación todavía incompleto.

"Aún no ha vuelto a estar como antes de su diagnóstico, y no está segura de que lo esté alguna vez, por eso le ha dicho a Guillermo que necesita un buen descanso antes de que comience el trimestre en septiembre. Se ha retirado extraoficialmente de sus deberes reales este verano y, por supuesto, Guillermo la apoya plenamente", continúa la fuente.

La mudanza

Estas declaraciones llegan días después de conocerse su próxima mudanza a Forest Lodge, la nueva residencia que la familia de Gales está preparando para instalarse a finales de este año.

Se trata de una mansión ubicada en Windsor Great Park, planificada como su "hogar para siempre", incluso cuando se conviertan en reyes de Reino Unido.