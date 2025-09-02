La última vez que se vio juntos a los príncipes de Gales fue el pasado 13 de julio en Wimbledon

El verano de Kate Middleton: continuaría "luchando" y sufriendo "dificultades emocionales" tras su tratamiento contra el cáncer

Después de varias semanas de discreción y vacaciones en familia, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, se preparan para regresar a la vida pública. La fecha está fijada: el 4 de septiembre, en el Museo de Historia Natural de Londres, donde tendrán su primera aparición conjunta tras el parón estival.

El encuentro en el Museo de Historia Natural no es casual. Kate, patrona de la institución, ha impulsado en los últimos años programas para acercar a los más jóvenes al mundo natural y sensibilizar sobre la biodiversidad urbana.

La visita se centrará en los nuevos jardines del museo y en actividades educativas diseñadas para niños y adolescentes, tal y como ha informado el Palacio de Kensington.

Se espera que ambos príncipes conversen con familias, voluntarios y especialistas en conservación, reforzando el perfil de los príncipes como promotores de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Se trata de la primera salida oficial de la pareja real desde que acudieron a la final masculina de Wimbledon 2025 el pasado 13 de julio. Acompañados de sus hijos mayores, George y Charlotte, se mostraron cómplices y relajados en la grada de la pista central. La cita deportiva, una tradición en la agenda veraniega de la princesa, supuso también un respiro antes de volver a concentrarse en su recuperación de salud tras el cáncer y en la vida familiar.

Desde entonces, no habían reaparecido en actos oficiales, lo que había generado gran expectación en torno a su regreso.

Su aparición conjunta marcará una de las pocas ocasiones en las que el matrimonio real ha sido visto junto desde el diagnóstico de Kate, ya que el príncipe heredero ha llevado a cabo la mayoría de sus compromisos en solitario en los últimos meses.

Así, este acto será la primera ocasión en la que los príncipes aparezcan juntos tras este verano marcado por su mudanza y por la recuperación de Kate.

El estado de salud de Kate Middleton

En marzo de 2024, Kate anunció públicamente que le habían diagnosticado cáncer tras una cirugía abdominal. El tratamiento de quimioterapia preventiva comenzó poco después y se extendió durante varios meses, hasta completarlo en septiembre de ese mismo año.

Desde finales de 2024, la princesa se encuentra en remisión, aunque ella misma ha reconocido que el proceso posterior al tratamiento ha sido particularmente complicado.

Durante sus primeras declaraciones tras superar la quimioterapia, Kate explicó que "no puedes volver a ser normal inmediatamente", subrayando que la fase posterior a los tratamientos es "realmente difícil" y que incluso tareas domésticas sencillas resultaban agotadoras. En enero de 2025 comunicó oficialmente su remisión y compartió que avanzaba "con positividad y esperanza” junto a su familia.

Desde entonces, ha ido retomando compromisos de forma gradual, y no hay información oficial adicional por parte de Buckingham sobre su situación. Aunque una fuente de Buckingham ha indicado al medio 'RadarOnline' que durante estos meses estivales "sigue lidiando con el dolor".

La mudanza

El regreso al trabajo coincide con un importante cambio en la vida privada de los príncipes de Gales: la mudanza a Forest Lodge, en Windsor Great Park. La familia residía desde 2022 en Adelaide Cottage, una vivienda cercana al colegio de los niños, pero ahora han optado por un hogar mayor y más definitivo.

Forest Lodge es una mansión de ocho habitaciones rodeada de naturaleza, concebida como su "hogar para siempre", el lugar donde quieren criar a sus tres hijos después de los años marcados por la enfermedad de Kate.

Una de las decisiones más comentadas es que, al igual que en Adelaide Cottage, no contarán con personal interno, una muestra de su deseo de mantener una vida doméstica lo más cercana posible a la normalidad y de no residir en Buckingham.

Medios británicos han señalado que el traslado también responde a un deseo de pasar página emocional, ya no solo por la salud de la princesa, también por los intentos de allanamiento de morada en Cottage durante los últimos años, poniendo en peligro a la familia real británica.