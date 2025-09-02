Claudia Bradby, diseñadora de joyas, se ha sincerado sobre cómo fue trabajar con la entonces novia del actual príncipe Guillermo

Los príncipes Guillermo y Kate Middleton regresan al trabajo: la fecha de su primera aparición conjunta tras las vacaciones

Compartir







En 2007, mucho antes de convertirse en princesa de Gales, Kate Middleton se dedicó al mundo de la moda. Tras graduarse en Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews, donde conoció al príncipe Guillermo, trabajó con la firma británica Junior Jigsaw, una marca de moda juvenil. En esa etapa, que coincidió con los primeros años de su noviazgo con el heredero, Kate firmó la que sería su primera 'colaboración' en el ámbito del diseño: un proyecto de joyería con la creadora británica Claudia Bradby.

Bradby había fundado su negocio de joyas pocos años antes, trabajando desde su casa en Winchester y especializándose en perlas modernas y accesibles, y decidió enviar una carta a Kate proponiéndole una colaboración. Para su sorpresa, fue la propia Middleton quien, con tan solo 25 años, respondió, iniciando así un contacto que desembocaría en un diseño exclusivo entre ambas y, por ende, el comienzo de su relación profesional.

Ahora, ha revelado en una entrevista con la revista 'People' detalles de la personalidad de la nuera del rey Carlos III por aquel entonces, cuando todavía no sentía el peso ni la presión de la Corona británica, y sobre cómo fue tratar con Kate en esos años.

PUEDE INTERESARTE Kate Middleton deja de ser la favorita de la familia real británica: los datos que lo reflejan y quién lidera el ranking

"Mirando hacia atrás, debió haber sido una situación de locos para ella estar en una relación con el futuro heredero al trono, y este era su primer trabajo después de la universidad. En ese momento, parecía normal, y ciertamente no había rastro de la presión que debía haber estado sufriendo", ha señalado al medio estadounidense.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ambas quedaron en un restaurante en Chelsea para hablar del diseño de la joya que habían creado, y allí pudo percatarse de cómo era Kate a puerta cerrada, en la intimidad. "Es, sin duda, una mujer muy hermosa y llamativa, pero ¿sabes cómo algunas personas pueden ocupar mucho espacio y otras pasar desapercibidas? Recuerdo haber pensado que tenía un carácter encantador y tranquilo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El diseño de la joya

La joyera recuerda que, al recibir la llamada, pensó que era una broma. Sin embargo, pronto se concretó el proyecto: crear un collar que simbolizara la relación entre madres e hijas.

De la colaboración nació el 'Mother and Child Pendant Necklace', un colgante en plata esterlina con tres piezas: un nugget de plata, un cuarzo rosa y una perla rosa. La idea era que madres e hijas pudieran compartir la misma joya. El diseño se inspiró en una pieza de Links of London que Kate había visto, y se lanzó a través de Jigsaw, convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la colección de Bradby.

Actualmente, el collar sigue en venta en la tienda online de la diseñadora, con algunas variaciones respecto al original -ahora tiene dos colgantes en lugar de tres- y un precio aproximado de 182 dólares.