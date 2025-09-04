Mayeli, de 'La isla de las tentaciones', cierra las puerta de su famosa casa: adiós al picadero

Silvia Herreros 04 SEP 2025 - 09:00h.

La tentadora de 'La isla de las tentaciones dice adiós a su "picadero" viral

Mayeli, de 'La isla de las tentaciones 8', muestra cómo era su nariz antes de su rinoplastia

Compartir







Mayeli, de 'La isla de las tentaciones' cierra las puertas de su famosa casa. La que hiciera que Tadeo Corrales cayera en la tentación y la que tras apagarse las cámaras inició una relación con Álvaro Rubio se despide del "picadero" más famoso de los últimos tiempos.

Por su piso también pasaron Gerard o Fran. Algo que hizo que la tentadora acabase haciéndose viral y llenando de memes las redes sociales. Su casa, la cual quiso mostrar a través de mtmad tras el interés que generó después de su paso por LIDLT, cierra ahora sus puertas.

Mayeli consiguió que su casa se convirtiese en el after más deseado. Un punto de encuentro y sitio de recreo y diversión que ella misma quiso mostrar a través de mtmad tras lograr que su nombre y su casa fuese trending topic durante semanas.

Tal y como ella misma ha anunciado ahora a través de Instagram, "las puertas de casa de Mayeli se cierran" para siempre. La exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' cierra una etapa y pone fin a sus años viviendo en un piso en la capital que ha sido testigo de infinitas historias.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Si sus paredes hablaran estarían años sin parar; a buen seguro. Pero este "piso famoso por toda la gente que pasó por él" cierra ahora sus puerta para contar la historia de nuevos inquilinos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se desconoce quiénes serán sus nuevos ocupantes y qué historias se vivirán en esa casa, lo que sí que es seguro es que Mayeli lo abandona despidiéndose del mismo con un pequeño nudo en la garganta pero con la mirada puesta en el futuro y en la nueva etapa de su vida que está a punto de comenzar.

"Hoy me despido del piso que alquilé hace dos años con toda la ilusión del mundo. Lo que empezó siendo como un espacio propio se convirtió en un espacio lleno de vida, historias y encuentros", ha dicho a sus seguidores.

"Me voy con recuerdos imborrables, aprendizajes y sonrisas, pero también con a certeza de que es momento de un nuevo comienzo. Gracias por ser hogar, ahora toca abrir la puerta a lo que viene", dice mientras dice adiós a su famoso "picadero", su hogar durante los últimos dos años y punto de encuentro de numerosos rostros conocidos.