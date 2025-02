La tentadora todavía no puede comentar lo ocurrido en el programa porque sigue en emisión, pero en sus redes sociales sí que está dándose más a conocer contando qué le gusta hacer en su tiempo libre y curiosidades sobre ella. Así, ha desvelado que se hizo una rinoplastia hace seis meses , es decir, en agosto de 2024, justo un mes antes de viajar a República Dominicana para grabar 'La isla de las tentaciones'.

"La verdad es que estoy super contenta y tengo palabras de agradecimiento hacia esta clínica y sus manos porque principalmente yo buscaba un cambio natural, sutil, que nadie notase que me había operado la nariz y prácticamente yo, a día de hoy, pienso que he nacido con esta nariz preciosa, la verdad es que me encanta", comenta la compañera de Gabriella Hahlingag acerca de su cambio.