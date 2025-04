La noticia de la operación trascendió solo después de que el rey ya se encontrara en quirófano. Hasta ese momento, el viaje había sido completamente secreto. Pero lo que encendió la indignación pública no fue solo la opacidad, sino el contexto : España estaba sumida en la peor crisis económica desde la transición , con recortes sociales, protestas ciudadanas y familias perdiendo sus hogares. El contraste entre la vida del monarca y la realidad de millones de españoles era demasiado abismal para pasar desapercibido.

La imagen que selló el escándalo fue una fotografía tomada años antes en un viaje similar y que se publicó entonces: el rey posando con un rifle en mano frente al cadáver de un elefante. La captura no tardó en viralizarsede tras conocerse su hospitalización, y se convirtió en símbolo del desatino real. Era la España de los indignados, del 15M, de las mareas ciudadanas. Y ahora también, del rey cazador de elefantes.

El 18 de abril, tan solo cuatro días después, el padre de Felipe VI reapareció ante las cámaras saliendo del hospital, visiblemente debilitado y apoyado en muletas. Pero lo que quedó para la historia fueron sus palabras: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Era la primera vez que un rey de España pedía disculpas públicamente. El gesto fue valorado por algunos sectores, pero la herida ya estaba abierta.