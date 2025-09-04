Lorena Romera 04 SEP 2025 - 14:16h.

La hija de Isabel Pantoja ha compartido una foto muy especial de su hijo, que ya tiene dos meses

Isa Pantoja comunica una feliz noticia en un vídeo llorando y Anabel Pantoja reacciona: "Llegó el día"

Isa Pantoja ha compartido una foto de su hijo en común con Asraf Beno dos meses después de su nacimiento. La hija de Isabel Pantoja ha enseñado en Instagram lo mucho que está creciendo Cairo, que ha convertido a Alberto Isla en hermano mayor. La influencer, exconcursante de 'Supervivientes', está viviendo una etapa especial de su vida, de la que está haciendo partícipe a sus seguidores.

La prima de Anabel Pantoja, que acaba de volver de un viaje de ensueño a Marrakech en familia, en el que sus dos hijos "se han portado muy bien", está ya de vuelta en España y recuperando sus rutinas. Además, ha llegado septiembre... y es momento de retomar ciertos hábitos.

Ajena a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales -o eso ha pretendido desde que saltó a los medios, que le pilló estando fuera de España y, desde ese momento, ha evitado pronunciarse, dejando claro que es algo de lo que "pasa"-, la que fuera también concursante de 'GH VIP' continúa subiendo todo tipo de contenido a sus redes sociales, centrándose en su faceta de influencer.

Solo en Instagram, Isa Pi ya tiene más de 824.000 seguidores, con los que se desahoga y a los que cuenta sus inquietudes. Después de hacerles partícipes de la montaña rusa de emociones que supuso para ella el postparto, la joven de 29 años también les está contando lo feliz que se encuentra ahora, casi recuperada de esta etapa que ha resultado tan complicada para ella.

"Todo me sobrepasó, pero siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco", reconocía hace algunas semanas. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' le ha regalado a sus seguidores una imagen muy especial: Cairo, en su gimnasio de actividades, dos meses después de su nacimiento.

Una foto en la que podemos ver lo mucho que ha crecido el pequeño en este tiempo. Aunque le cubre la carita con un corazón amarillo -protegiendo su intimidad como siempre ha hecho, siguiendo el camino que un día adoptó con Alberto Isla y su primogénito-, lo cierto es que es una instantánea que ha hecho las delicias de sus seguidores.