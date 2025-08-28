Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 16:05h.

Alejandro Albalá, ex de Isa Pantoja y concursante de 'Supervivientes All Stars', ha revelado por qué que le ha sorprendido la ruptura de sus excuñados

Kiko Rivera, tras separarse de Irene Rosales: "Necesito tiempo para poder instalarme en mi nueva casa"

Compartir







Alejandro Albalá, dueño ahora de un estanco en el madrileño barrio de Carabanchel, ha decidido regresar a la televisión y participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. El anuncio de su fichaje se ha hecho en 'TardeAR' el mismo día que se ha revelado que los que un día fueron sus cuñados, Kiko Rivera e Irene Rosales, se separan tras once años de relación y dos hijas en común.

En el plató del programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto, el que fuera pareja de Isa Pantoja - llegaron a casarse en una boda civil en Cancún en el verano de 2016 - contó que no veía a Kiko e Irene desde hacía "tres o cuatro años" y que le había sorprendido mucho la noticia, tras lo cual dejó paso a Raquel Bollo, que sigue teniendo contacto con la ya expareja porque es amiga íntima de la familia.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales se refugia en sus hijas tras la separación de Kiko Rivera: la foto con Ana y Carlota

A la salida de las instalaciones de Mediaset España, al exnovio de Sofía Suescun le esperaba una reportera de 'Europa Press', que quería saber por qué le ha parecido tan sorprendente la separación del hijo de Isabel Pantoja y la exconcursante de 'GH DÚO': "Les deseo lo mejor a cada uno por su lado, me ha sorprendido bastante porque por lo que yo sé se quería mucho".

Canal de Whatsapp de Telecinco

A Albalá le ha parecido "muy bien" que ambos hayan recalcado que lo más importante para ambos siguen siendo sus hijas, Ana y Carlota, que tienen nueve y siete años, respectivamente; y ha subrayado que su deseo es que los dos sean felices en sus caminos por separado.

Sobre lo que no se ha querido pronunciar es sobre la presunta infidelidad de su exnovia, Sofía Suescun, a Kiko Jiménez con el también influencer Juan Faro. Cuando Alejandro Albalá fue pareja de la hija de Maite Galdeano, ella tonteó en 'Supervivientes 2018' con Logan Sampedro, pero después ella se arrepintió y quiso retomar su relación, que saltó por los aires a principios de 2019.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El ahora empresario ha preferido no hacer declaraciones sobre la situación de Kiko y Sofía, que se encuentran de vacaciones en Tailandia, después de haberse negado a dar explicaciones sobre la presunta deslealtad de la hermana de Cristian Suescun a su pareja.