Lydia Lozano vuelve a Telecinco donde se reencuentra con Santi Acosta tras dar unas declaraciones sobre el presentador

Lydia Lozano aterriza este 5 de septiembre, en '¡De Viernes!'

Lydia Lozano vuelve a Telecinco dos años después, como nueva colaboradora del programa, pero también como primera entrevistada de la nueva entrega de septiembre en '¡De Viernes!'. Con las emociones a flor de piel, la periodista abre la puerta del plató para enfrentarse, no solo a su trayectoria televisiva, también a su cuenta pendiente con Santi Acosta.

El presentador recibía a la invitada dándole la bienvenida al programa a través del pantallón: "Solo tengo una pregunta que hacerte: ¿Te gusto o sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco como dijiste?".

Pocos minutos después, Santi Acosta se disponía a entrar en plató junto a Beatriz Archidona, lugar en el que se reencuentra con Lydia Lozano. "Hola, Santi. ¿No me das dos besos? Lo comprendo, con todo lo que he dicho de ti", le dice la periodista mientras saludaba al presentador. Es en este momento cuando Santi Acosta le repite la pregunta: "¿Sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco?". "Te voy a pedir un favor, me dejas hasta que acabe la noche y te lo contesto", le pedía Lydia.