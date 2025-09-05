Lydia Lozano se rompe en su regreso a Mediaset: "Estos dos años he estado desubicada, lo he pasado muy mal"

Lydia Lozano ha regresado a Mediaset contando cómo han sido para ella estos dos años fuera: "No era yo misma, ni siquiera tenía ganas de salir de fiesta"

Lydia Lozano se reencuentra con Santi Acosta tras criticar su papel como presentador: "¿Sigues pensando que soy el peor?"

¡Telecinco está de celebración! Uno de los grandes rostros de la historia de la cadena regresa a sus pasillos y lo hace por todo lo alto. Tras casi dos años alejada de sus instalaciones, Lydia Lozano vuelve a Mediaset convirtiéndose en colaboradora de '¡De viernes!', el programa que cada viernes presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Lydia Lozano ha sido durante décadas una colaboradora habitual de los programas del corazón, un terreno en el que se mueve como pez en el agua y donde además es muy querida por sus compañeros y compañeras. Lydia vuelve a Telecinco exultante y con la mayor de las ilusiones:

"Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí. Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta".

La espectacular entrada de Lydia Lozano

Y es que para Lydia Lozano, Mediaset siempre ha sido su casa y así lo ha demostrado con una espectacular entrada en plató que ha recordado a los mejores momentos de la colaboradora en la cadena:

Así han sido estos dos años de Lydia alejada de Mediaset

Lydia Lozano le ha confesado a sus recién estrenados compañeros de programa que se siente tremendamente feliz de regresar a Telecinco porque, tal y como ella ha explicado, esta cadena es el lugar donde ella siempre se ha sentido como en casa:

"Yo llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro, cuando yo me fui de Televisión Española lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás. Yo ya recibí una oferta de este programa hace unos meses y lo rechacé porque yo soy una persona fiel".

Lydia, muy emocionada, ha explicado que cuando acabó 'Sálvame' se sentía "completamente desquiciada" porque ella nunca había parado de trabajar, siempre había tenido algún proyecto: "Mi repre me lo decía, que me estaba volviendo loca, que estaba desquiciada. Estos dos años yo he estado totalmente desubicada, yo no era yo, lo he pasado francamente mal. Yo casi no salía, con lo que me gusta a mí salir, en estos dos años ni siquiera he celebrado mi cumpleaños".

Lydia Lozano se reencuentra con Santi Acosta tras sus duras críticas

Santi Acosta recibía a Lydia Lozano muy serio. El presentador de '¡De viernes!' le recordaba a la colaboradora nada más encontrarse que ella, hace algún tiempo, hizo unas poco acertadas declaraciones sobre él: "Solo tengo una pregunta que hacerte: ¿Te gusto o sigues pensando que soy el peor presentador de Telecinco como dijiste?". Lydia, muy seria, respondía: "Hola, Santi, ¿no me vas a dar ni dos besos? Lo comprendo, con todo lo que he dicho de ti.