El programa contacta con el joven señalado como la supuesta nueva ilusión de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera

Kiko Rivera, sobre su soledad tras la ruptura con Irene Rosales: "No estoy bien, se me cae la casa encima"

En ‘Tardear’ ya se le conoce como “el pastelero moreno de metro ochenta” y su nombre ha corrido como la pólvora en los últimos días tras los rumores de que podría haber conquistado el corazón de Irene Rosales.

Pero lejos de alimentar el misterio, el protagonista ha hablado… y lo ha hecho para negar cada una de las informaciones.

“No la conozco, no sé quién es. Me he enterado después de que era la muchacha que estaba con Kiko Rivera”, aseguró el joven, que además recordó que mantiene una relación estable y que ese mismo día señalado por los testigos estaba con su novia: “Estábamos en su casa, en la cama, alucinando con todo esto”.

Tanto él como su pareja niegan los hechos

El testimonio desmonta así la versión de varias personas que aseguraban haber visto a Irene con él en una cafetería. Sin embargo, tanto el chico como su pareja lo tachan de confusión: alguien con un parecido físico… y quizá también pastelero.

En definitiva, el joven lo tiene muy claro: ni romance ni ilusión, solo una confusión que ha dejado al supuesto protagonista “alucinando” con cómo ha terminado en la prensa del corazón.