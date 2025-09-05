Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 17:59h.

Tamara y la expareja de Michu se han enfrentado en el plató de 'TardeAR' por el testamento de la fallecida

Tamara, hermana de Michu, se pronuncia tras salir a la luz su testamento: "No me extraña del todo"

Compartir







La prematura muerte de la ex de José Fernando Ortega ha provocado una batalla entre los familiares. Todo parece indicar que en el testamento que dejó por escrito Michu, la gran beneficiaria resultaría ser su madre, Inmaculada Gamaza.

Su hermana Tamara desde entonces ha ido de plató en plató hablando sobre la última voluntad de Michu. Al parecer la herencia tendría una serie de deudas con una elevada cifra que la familia no podría afrontar. La cifra se elevaría a los 8.000 euros.

A esta historia familiar se ha sumado ahora Alberto, el exnovio de Michu. Tamara se ha sentado con él frente a frente en el plató de 'TardeAR' y han mantenido un tenso careo en el que han discutido sobre la herencia de la recién fallecida.

Alberto ha revelado que la única beneficiaria sería la hija de Michu: "La única heredera es la niña, Rocío, no es tu madre... Todo se lo iba a poner a su hija y las deudas se lo iba a comer el banco con su seguro de vida". Tamara no ha podido contenerse y ha empezado hablando por encima del ex de su hermana.

Frank Blanco y Verónica Dulanto han tenido que intervenir varias veces para relajar el ambiente. Cuando las aguas han vuelto a su cauce, Alberto ha detallado que una de las deudas de la herencia sería por culpa de Tamara: "Os habéis ido tú y tu hermana de fiesta y os habéis pillado una borrachera del quince, os para la Policía y han denunciado a tu hermana que es la que llevaba el coche. Esas cosas no las has demostrado y ni las has dicho".

Tamara se ha defendido al instante tras escucharle: "No sabe ni lo que está diciendo. Yo no bebo, no fumo. Yo estudio y trabajo. ¡Pruébalo, eso no es cierto! Nunca hemos bebido".

Alberto introduce a Gloria Camila en la discusión...

El exnovio de Michu ha comentado que todo esto se lo dirá a la hija de Ortega Cano cuando vuelva de Honduras: "Tengo para callarte a ti y a Gloria Camila. Lo mismo se lo puedo decir, que está en 'Supervivientes". Tamara no ha querido seguir escuchándole: "Yo he pedido la copia del testamento y en una semana se recoge... Voy de frente, me visto por los pies".

Y más adelante, Tamara añadía: "¡Qué te vayas a hacer tu trabajo y tus estudios. Eres un cero a la izquierda. A costa mía, no. Yo lo que haga o lo que no haga es mi problema". Por último, Alberto ha contado que iba a denunciar un móvil extraviado que Tamara tendría en su poder.

"Esto es un móvil que yo compro en Granada y ese móvil está a nombre de mi propiedad y lo sigo pagando yo. Se lo regalé yo a Michu para trabajar. Pondré una demanda para que ese móvil me lo devuelvan", ha confesado el exnovio de la fallecida. Tamara se ha indignado al instante y le ha reprochado su conducta: "¿Le regalas un móvil y luego la denuncias?"