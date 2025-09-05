Lorena Romera 05 SEP 2025 - 15:12h.

El hijo de Isabel Pantoja reconoce que "no está bien" y habla de su soledad tras la separación de Irene Rosales

Kiko Rivera comunica una feliz noticia tras romper con Irene Rosales

Kiko Rivera se ha sincerado sobre la soledad que siente tras su ruptura sentimental con Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja reconoce que necesita su tiempo porque no se encuentra al cien por cien. "Se me cae la casa encima, no estoy bien", ha confesado el que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha hecho un directo a través de su canal de Twitch, que es ahora mismo una vía de escape para él.

No es un buen momento para el hermano de Isa Pantoja, que se ha desahogado con los seguidores que se han conectado a su directo. "Necesito tener la cabeza despejada, necesito entretenerme", reconoce el dj, que está usando su faceta de streamer para matar las horas muertas y no darle vueltas a la delicada situación que atraviesa tras separarse de Irene Rosales, con la que llevaba once años de relación, nueve de casado, y junto a la que es padre de dos hijas.

La soledad de Kiko Rivera tras romper con Irene Rosales

Y es que, aunque el cantante es consciente de que este proceso no es lineal, estos "momentos de bajón" están siendo especialmente duros para él. "Pido disculpas, no estoy al 100%. Todo necesita su tiempo... Pero necesito empezar a hacer mi vida y entretenerme en estos momentos de soledad", ha señalado el exconcursante de 'GH DÚO' mientras juega a un partido online, intentando no pensar en su situación sentimental.

"No estoy bien, y me lo notáis", ha reconocido Kiko Rivera, que ha sido muy sincero con sus seguidores. Después de unas publicaciones en las que aseguraba que mostraría su mejor cara y que se sentía preparado para esta nueva etapa de su vida, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sacado a relucir su lado más vulnerable tras la separación.

"He intentado crear contenido, pero no me apetece. Me siento extraño, creo que voy a llamar a algún colega para que vayamos a tomar algo. Se me cae la casa encima. Hay un silencio aquí... Pero hay que acostumbrarse. Se me hacen las horas eternas", ha reconocido el dj, que se aferra a este fin de semana, que lo pasará con sus hijos.

"Necesito tiempo, no estoy bien"

"Tendré a las niñas, que me toca a mí este fin de semana. También viene mi niño (Fran Rivera, en común con Jessica Bueno). Así que estaremos aquí los cuatro", expresa Kiko Rivera, que, a pesar de que pretende afrontarlo con optimismo, es consciente de que le espera "un año duro y complicado". Por eso, le ha pedido comprensión a sus seguidores. "Necesito tiempo, chicos", ha señalado este directo en el que se ha sincerado sobre la soledad que siente tras romper con Kiko Rivera.