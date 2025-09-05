TardeAR 05 SEP 2025 - 16:55h.

En el plató de ‘Tardear’, la tensión se disparó entre los colaboradores con el tema de Iván González y Gloria Camila

Alexia Rivas defiende a Iván González tras su discusión con Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "Que Gloria le dé las gracias, está mintiendo"

La tensión en el plató de ‘Tardear’ subió como la espuma comentando la gala de estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’ y, cómo no, la protagonista del momento fue la historia entre Gloria Camila e Iván González.

En plena gala, cuando parecía que el asunto ya estaba más que enterrado, volvió a salir a la luz… En medio de la tormenta, y tras repasar la gala, apareció Kike Quintana dispuesto a defender a su amigo con uñas y dientes.

“Yo soy amigo de Iván, quedamos de forma recurrente, hacemos planes y yo puedo asegurar que Iván no ha mentido. Es más, creo que ha sido generoso porque dejó que Gloria contara su versión”, aseguró Kike ante el revuelo.

Mientras en plató se cruzaban reproches, interrupciones y algún que otro dardo envenenado, Quintana insistía en que la historia no fue aireada por Iván para sacar beneficio ni protagonismo: “No lo ha negado, pero tampoco lo ha vendido ni sacado rédito de ello, que podría haberlo hecho”.

Eso sí, la tensión subió varios grados cuando se discutía quién contó primero la famosa “noche de amor”. Gloria sostiene que se sintió traicionada, mientras que el entorno de Iván recuerda que fue ella misma la que abrió la puerta al tema en un vídeo previo.

Entre las voces en el plató quedó claro algo: tanto Gloria como Iván quieren centrarse en su concurso, aunque la sombra de aquella historia sigue persiguiéndolos y promete más capítulos.