Laura Ceballo 05 SEP 2025 - 00:54h.

Los supervivientes se han enzarzado en una discusión en la primera noche en la palapa

Jorge Javier Vázquez aclara lo sucedido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Iván González y Gloria Camila son concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025'. Los dos vuelven a Honduras y lo hacen tras haber mantenido un presunto affaire en el pasado. El exnovio de Oriana Marzoli así lo aseguró tras su participación en la edición de 2017. Por su parte, la tía de Rocío Flores siempre ha negado que tal affaire existiera y que entre ellos hubiera algo más que un "tonteo".

¿Qué pasó realmente entre ellos? Tras recopilar sus versiones opuestas sobre ese presunto affaire, los supervivientes se han enfrentado en la que ha sido la primera noche en la palapa.

En una de las conexiones, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para dirigirse directamente a Iván y Gloria: "Según tengo entendido, ellos no se soportan", decía el presentador dando paso al vídeo que mostraba sus rencillas.

Al finalizar, Iván tomaba la palabra: "Hemos tenido una preconvivencia bastante tranquila, pero he escuchado ahí cosas que no son verdad y que no me han gustado ni un pelo. Yo ni siquiera hablo de esto, me da exactamente igual. Pero como te digo, lo que diga ella va a misa".

Por su parte, ella destacaba una de las declaraciones de su compañero: "Yo con lo único que me quedo del vídeo es que al final admite no haber tenido nada conmigo cuando en su momento dijo que sí. Es lo que me importaba".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al escuchar sus palabras, Iván no dudaba en tomar de nuevo la palabra para poner los puntos sobre las íes: "Yo tengo paciencia, pero la paciencia tiene un límite. Ahórrate el tema. Yo no tengo nada que ocultar a nadie, y si tú hablas de las personas, acostúmbrate a que las personas hablen de ti", le decía bastante enfadado.

"Borrón y cuenta nueva"

Acto seguido, compartía su incomodidad con el presentador tras lo ocurrido: "Jorge, yo tenía otras expectativas, tenía muchas ganas de empezar esto de otra manera. Voy a dejar que todo fluya, pero agradecería que se quede la cosa así, que podamos empezar de otra manera y nos juzguemos por lo que pase aquí dentro. Y voy a obviar esto, porque es que no".

El presentador les animaba entonces a hacer "borrón y cuenta nueva". Ambos aceptaban y se levantaban sellando la paz con dos besos: "Las cosas del pasado, las dejo en el pasado", decía Gloria Camila.