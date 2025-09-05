Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 15:01h.

La colaboradora ha salido en defensa de su excompañero de 'Fiesta' y ha tirado por tierra la versión de la hija de Ortega Cano

Iván González y Gloria Camila protagonizan el primer enfrentamiento de 'Supervivientes All Stars 2025': "Yo no tengo nada que ocultar a nadie"

Compartir







La primera gala de 'Supervivientes All Stars' estuvo cargada de discusiones y enfrentamientos entre los participantes. Debido a un problema con una de las comunidades autóctonas de los Cayos Cochinos, los saltos del helicóptero no se pudieron realizar. Este inconveniente supuso que los concursantes se sentasen en la palapa antes de tiempo para repasar sus rencillas del pasado.

Gloria Camila e Iván González fueron dos de los participantes que se tuvieron que enfrentar a unas imágenes del pasado. Y es que al parecer entre ellos habría habido un presunto affaire. El ex de Oriana Marzoli lo confirmaba tras salir de su edición de 'Supervivientes' en 2017, mientras que la tía de Rocío Flores negaba tal acercamiento.

Alexia Rivas, contra Gloria Camila...

En 'Vamos a ver', la colaboradora ha salido en defensa de Iván González tras haber sido su compañero en el programa 'Fiesta'. Ambos coincidieron en los platós de televisión cuando el superviviente comentaba su acercamiento con Gloria Camila.

Alexia Rivas, al conocer cien por cien la versión del concursante, ha cargado contra la hija de Ortega Cano: "En esa época trabajaba con Iván y él está siendo tan... Que Gloria le dé las gracias, porque Gloria está mintiendo. Si Iván tira de la manta, Gloria queda retratada".

La presentadora no ha estado de acuerdo con la tertuliana argumentando que la hija del diestro tiene derecho a mentir si no quiere que se haga público este affaire con Iván. Alexia ha recordado que no quiere que salga a la luz por un motivo muy importante: "Ella tiene derecho a mentir, pero es que el problema es que ella tenía novio. Igual no es tan buena, ella en su día dijo que Iván iba detrás de ella".