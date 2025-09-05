Lydia Lozano más allá de la televisión: de su familia a su lado solidario

Rocío Molina 05 SEP 2025 - 20:30h.

Descubrimos el lado más personal de Lydia Lozano: los pilares de la periodista y su faceta más humana y solidaria

De cómo se conocieron a sus dos bodas: cronología de la relación de Lydia Lozano y su marido Charly

Lydia Lozano debuta en la nueva temporada de '¡De viernes!' y su llegada ha supuesto toda una relolución en Telecinco. De sobra es conocida la andadura profesional de la periodista de corazón que comenzó en Radio Nacional de España y que se ha reinventado como colaboradora de realities y también concursante en '¡Mira quién salta'.

Pero aunque ella se considera workaholik (adicta al trabajo) lo más importante está fuera de las cámaras: su familia. Analizamos sus estrechos vínculos y su labor solidaria.

Su lado familiar: sus duras pérdidas y el amor incondicional

Casi todo el mundo conoce a Lydia Lozano y la mayoría la quieren. La periodista e invitada estrella a '¡De viernes!' lleva más de 45 años trabajando como periodista, pero de lo que está más orgullosa es de sus seres queridos que la rodean. Su lado personal es más desconocido, pero cuando ella ha hablado de él no ha podido evitar emocionarse.

Principalmente cuando hace referencia a Sol Hernández, su madre que fallecía hace unos meses a los 95 años y que es uno de los mayores dolores que ha tenido que afrontar. No ha sido el único. No es la primera vez que la madrileña de nacimiento y de familia Canaria ha pasado por el dolor de una pérdida familiar.

En marzo de 2021, Lydia Lozano se enfrentaba a la peor de las desgracias: la periodista perdía a su hermano Jorge Lozano, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid por complicaciones derivadas del coronavirus. Un mazazo tremendo para el que buscó refugio en su hermana mayor Esther y en su marido Charly, sus principales apoyos.

Es precisamente su marido Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido por todos como Charly, la persona que la ha visto llorar, reír, sufrir y disfrutar a partes iguales. Ellos que se conocieron porque Lydia salía con un amigo de su actual marido son las piezas clave de un puzle perfecto.

Tras tres décadas juntos, de fiestas legendarias y ahora de otro tipo de veladas, la pareja ha cumplido aquella promesa que el arquitecto le hizo y que plasmó en un posavasos: Lydia Lozano era la mujer de su vida y así lo reafirmó en sus bodas de plata.

Su lado solidario e icono de moda

Otro punto a destacar de Lydia Lozano es su inconfundible estilo: elegante, juvenil y atreviéndose con todo. La periodista y nueva colaboradora de '¡De viernes!' no le teme (ni es supersticiosa) con los colores y los estampados. Le encantan las prendas fluidas y es fan de las faldas, vestidos y los pantalones rectos o acampados. De ahí que las marcas confíen en ella como una buena embajadora y sea icono de moda.

Y esa pasión por la ropa unida a sus orígenes canarios dieron lugar a una de las iniciativas solidarias más aplaudidas que ha realizado Lydia Lozano. Para ayudar a los afectados del volcán de La Palma, la periodista además de donar dinero organizó un mercadillo solidario en pleno centro de Madrid. Un acontecimiento que a día de hoy se sigue recordando y que ha repetido en otras ocasiones para otras causas.

Los que la conocen dicen que es además de cercana, generosa y que no duda en hacer acciones desinteresadas, si alguien le pide un favor o si ella puede ayudar a alguien. Unas señas también de identidad además de su icónica melena rubia.