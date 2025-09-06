Amador Mohedano ha entrado en directo en '¡Vaya fama!'

Rocío Flores, desconsolada al hablar del peor momento de su padre: "Pensé que se iba a suicidar"

Rocío Flores ha regresado a la televisión tras años alejada de los medios y lo ha hecho en una entrevista exclusiva para '¡De viernes!. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores protagonizó un emotivo scoop en el que habló tanto de sus padres como de los dolorosos episodios que ha vivido a lo largo de su vida.

Tras la comentada entrevista, '¡Vaya fama!' ha conectado por teléfono con Amador Mohedano para conocer su opinión sobre las palabras de Rocío Flores y se ha abierto por completo en una entrevista en la que también ha explicado cómo se encuentra de salud.

Amador ha confirmado que se encuentra ''mucho mejor'', y habla sobre su paso por el hospital: ''La última vez fue cuando me visteis con más mala cara que salía yo del hospital. Yo estoy ahora recuperándome, estoy mucho mejor y nada'', además, confiesa que ha cogido más peso porque ''está comiendo bastante''.

Por otro lado cuenta quién está con él en estos momentos: ''Yo siempre he estado arropado, cuando no es mi hermana Gloria, que es la que nunca falla, viene Jacqueline, viene una prima... Todos, todos, todos de la familia de mi cuñado José igual pendiente, Gloria Camila, Rocío flores, aquí tengo al niño conmigo a David Flores. Estamos como siempre hemos pretendido''.

Amador Mohedano reacciona a la entrevista de Rocío Flores

El hermano de Rocío Jurado ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la entrevista en '¡De viernes!' de Rocío Flores: ''La entrevista la estuve viendo. Yo lo que ella habla y dice lo hemos hablado ya varias veces. Es difícil hablar con ella porque es verdad que sale llorando rápidamente''.

''Y bueno, las pocas cosas que dijo, las pocas cosas que dijo, pues estoy totalmente de acuerdo'', afirma Amador Mohedano sobre la comentada vuelta a la televisión de Rocío.