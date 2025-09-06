Carmen Borrego reacciona a la desgarradora entrevista de Rocío Flores: "Se me queda cojo su testimonio"
Carmen Borrego, íntima amiga de Rocío Carrasco, se ha mostrado muy crítica con la entrevista de Rocío Flores
Terelu Campos, muy crítica con Rocío Flores tras su entrevista: "Yo, a esta mujer, no la conozco"
Hace tan solo unas horas '¡De viernes!' estrenaba temporada con una entrevista muy esperada que no ha dejado indiferente a nadie. Rocío Flores, tras mucho tiempo alejada del foco mediático, regresaba a la televisión y lo hacía en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.
Rocío Flores, con una emoción que apenas podía contener, hablaba de cómo han sido para ella estos tres últimos años, un tiempo en el que hasta ha llegado a sentir miedo por su padre: "Llegué a pensar que podía suicidarse, estaba realmente mal".
Carmen Borrego, íntima amiga de Rocío Carrasco, ha reaccionado en el estreno de 'Vaya fama' a la entrevista de Rocío Flores. Para Carmen, en esta historia son muchos los que han sufrido, no solo Rocío Flores:
"A mí me da mucha pena, creo que en esta familia la realidad es que han sufrido todos muchísimo, pero me da especialmente pena porque yo sí que he vivido momentos felices de la infancia de Rocío con su madre, y que Rocío, por traumas o circunstancias de la vida su cerebro haya borrado esas vivencias vale, pero sí que los ha tenido, yo he vivido algunos y han sido muy bonitos".
Carmen Borrego pide a Rocío "hacer autocrítica"
Con estas palabras, Carmen se refería a las declaraciones de Rocío Flores en las que aseguraba que su madre "le había destrozado la vida":
"Yo si le echo algo en cara a Rocío es la poca capacidad de autocrítica que tiene porque todos han cometido errores, no solo una parte ha cometido fallos. Nosotras hemos escuchado a su padre durante 20 años hablar mal de su madre, y ella en ningún momento ha dicho 'es verdad, mi padre lo ha hecho mal', esa poca capacidad de autocrítica me hace que se me quede cojo su testimonio".