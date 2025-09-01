Rocío Molina Madrid, 01 SEP 2025 - 17:38h.

Anita Williams está viviendo muchos cambios en este 2025: primero fue su tortuosa ruptura con Montoya tras salir de 'La isla de las tentaciones' y, después, su completa renovación al pasar por 'Supervivientes'. Parece que esta última experiencia ha llegado para traer otras novedades a la influencer y esta de lo más emocionada ha compartido en Instagram la última y feliz noticia que ha recibido: su proyecto profesional más ambicioso.

Tras haber pasado un verano familiar, Anita Williams ha reaparecido de lo más sonriente para anunciar algo muy esperado y por lo que ha pasado las últimas noches en vela. Junto al vídeo que ha mostrado, la exconcursante de 'Supervivientes' y, anteriormente de 'La isla de las tentaciones', ha presentado la que es ahora una de sus grandes ilusiones.

La influencer ha querido agradecer a sus el que han estado siempre junto a ella apoyándola y es por ellos por los que ha querido acelerar todo el proceso, tal como ha contado. "Por fin habemus web. Me ha costado. Llevo días yéndome a dormir a las tantas, pero esto lo tenía que sacar ya. Os lo merecéis", ha dicho mostrando este espacio en el que tanto ha trabajado y que ahora es el mejor escaparate de sus diseños.

"Echarle un vistacito, decirme si os gusta o si os encanta como a mí. Lo he hecho todo con todo el amor de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Y nada, que echarle un vistacito a la web y me vais diciendo a ver qué tal os quiero", ha expresado feliz para presentar a 'The Aw Line', su nueva web en la que ella misma aparece como modelo enseñando algunos tops de la colección que ha sacado.

La influencer ha enseñado un primer vistazo de este nuevo espacio y se ha mostrado de lo más satisfecha por este gran logro suyo, que no es el primero con el que quiere seguir impulsando sus diseños. A su trabajo como closer de ventas se una ahora su faceta como empresaria de su propia marca de ropa. Sus diseños con sus camisetas y tops con sus iniciales de su nombre artístico ya se ven a través de Internet y no puede estar más feliz.

A la espera de dar otro gran paso con su proyecto de un libro "de autoayuda y crecimiento personal" que ha empezado a escribir por recomendación de su psicóloga y que tiene intención de sacar a luz también próximamente, la exconcursante de 'Supervivientes' puede asegurar que este 2025 está siendo su gran año en todos los aspectos de su vida.